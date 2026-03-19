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Alejandra Rubio

El bombazo de Alejandra Rubio que revolucionará al clan Campos y la entrevista definitiva a Rosa Benito, en la que revelará episodios desconocidos sobre los Mohedano, el 20 de marzo en '¡De Viernes!'

El bombazo de Alejandra Rubio que revolucionará al clan Campos y la entrevista definitiva a Rosa Benito, en '¡De viernes!'
Alejandra Rubio se sienta en '¡De viernes!'. Telecinco
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Frente a frente con su madre y el resto de colaboradores, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, hablará sin tapujos en '¡De viernes!' de todos los frentes personales y familiares, desde su relación con Carlo Costanzia y la dura primera entrevista que este concedió al programa hasta las polémicas que han surgido en torno a su familia y a la de su pareja.

Rosa Benito romperá su silencio para desenmascarar "a todos los que han hecho tanto daño" y hablará por primera vez de los temas que han surgido en los últimos años en torno a la familia Mohedano: la vuelta de Rocío Flores a la televisión; qué ha provocado su distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco; y qué motivos hay tras su ruptura total con Amador Mohedano.

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Rocío Flores, una de las grandes protagonistas de la semana tras salir a luz su conflicto con su tía Gloria Camila, se sentará junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz para abordar la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes 2026'.

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