Natalia Sette 11 MAR 2026 - 10:00h.

La expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' sale en defensa de sus compañeras de profesión y da su opinión sobre la polémica

Susana Megan ha decidido pronunciarse públicamente en medio de la polémica que se ha generado en torno a la presencia de influencers en el Festival de Málaga. En los últimos días, las redes sociales se han llenado de críticas hacia algunos creadores de contenido que han acudido al evento, lo que ha abierto un intenso debate sobre su papel en este tipo de eventos.

El festival, uno de los eventos más importantes del cine español, reúne cada año a actores, directores, productores y profesionales del sector audiovisual. Sin embargo, desde hace tiempo también se ha convertido en un escaparate para marcas y firmas de moda que invitan a influencers a desfilar por la alfombra roja, algo que ha sido muy cuestionado por parte de algunos profesionales y usuarios de redes sociales.

Ante la oleada de comentarios, Susana Megan ha querido compartir cómo ha vivido ella esta experiencia. La creadora de contenido, que acudió invitada por una marca, ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que reflexiona sobre la situación y pide respeto. “He visto muchas críticas sobre la presencia de influencers en el Festival de Málaga y me gustaría compartir cómo lo he vivido yo, porque sinceramente me da pena”, comienza explicando.

La influencer quiso aclarar que su asistencia al evento tiene que ver con un trabajo concreto relacionado con la visibilidad de diferentes profesionales del sector. “Fui invitada por una marca y como siempre, hice mi trabajo: dar visibilidad a todas las personas que hay detrás: diseñador, maquillador, peluquería, fotógrafo, marcas, hotel y el propio festival”, explica con claridad.

En su mensaje, Susana Megan también reconoce que entiende a las personas que consideran que el foco debería estar principalmente en los profesionales del cine. “Yo entiendo perfectamente que muchas personas del sector reivindiquen más presencia de actores, actrices, directores o productores y muy bien porque es su industria y su trabajo. Ojalá siempre tengan la visibilidad y el reconocimiento que merecen”, pone convencida.

Sin embargo, también considera injusto que la crítica se dirija directamente hacia los creadores de contenido. “También creo que no se debería atacar o desacreditar a otras personas. Los influencers no hacemos las listas de invitados, las hacen las marcas y la organización del festival”, pone tajante.

Según explica, si una firma decide contar con ella para dar visibilidad a su trabajo, su intención es hacerlo con respeto: “Si una marca decide contar conmigo para dar visibilidad a su trabajo y al de muchas otras personas del sector yo agradecida voy a hacerlo con respeto e ilusión”. La influencer también quiso destacar el trabajo que hay detrás de cada aparición en la alfombra roja. “Quiero recordar algo importante: detrás de cada vestido hay un diseñador, detrás de cada maquillaje hay un profesional, detrás de cada peinado, fotografía o estilismo hay horas de trabajo”.

Además, recordó que quienes pisan la alfombra roja también viven ese momento con nervios y emoción. “Detrás de cada persona que pisa una alfombra roja hay una persona. Yo no estoy todos los días en una alfombra roja. Voy con ilusión, con nervios y con ganas de que todo salga bien”, continua escribiendo.

En su reflexión final, Susana Megan lamenta el odio con el que se lanzan críticas en las redes sociales. “Muchas veces decimos que queremos más respeto, más amor y menos críticas hacia las personas, pero al final veo muchos más vídeos y comentarios criticando o burlándose”, escribe contundente.

La influencer termina defendiendo que todos los asistentes al festival, independientemente de su papel, acuden con la intención de hacer su trabajo: “Todos los que estamos allí, sea cual sea nuestro papel, vamos con ilusión a hacer nuestro trabajo. Y el respeto y la empatía nunca debería faltar”.