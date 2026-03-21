Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 16:06h.

La hermana de Laura Matamoros ha dado el 'sí, quiero' este sábado 21 de marzo: así ha sido el enlace matrimonial de Irene y Pedro

Laura Matamoros se atreve con un cambio de look radical a dos días de la boda de su hermana: "Te has pasado el juego"

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¡Irene Matamoros y Pedro Romero se han casado hoy en Lucena! La hermana pequeña de Laura Matamoros ha celebrado este sábado 21 de marzo su enlace matrimonial rodeada de su entorno más cercano y después de haber calentado motores en la la preboda celebrada ayer. Entre los asistentes, que han ido llegando de manera escalonada, no ha pasado desapercibida la presencia de Kiko Matamoros, quien se ha reencontrado con su exmujer, Marián Flores.

Graduada en relaciones internacionales, Irene Matamoros, a diferencia de sus hermanos, ha optado por una vida alejada del foco mediático, manteniendo sus redes sociales privadas. Era a través de su hermano, Diego Matamoros, como se hacía pública la noticia de su matrimonio con Pedro Romero, con el que lleva varios años de relación. Una boda que ha tenido lugar en Córdoba este fin de semana. ¡Descubre todos los detalles!

Los looks de la boda de Irene Matamoros: el vestido nupcial y el estilismo de Laura

Para esta ocasión tan importante y única en su vida, Irene Matamoros ha apostado por un vestido nupcial elegante y minimalista, obra de la diseñadora Claudia Llagostera, marcado a la cintura, con un escote cuadrado, unas mangas etéreas y una falda fluida, así como un velo largo. De su mano, acompañándola en este momento tan especial, ibas su padre Kiko Matamoros, con un formal chaqué de rayas.

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Entre los invitados, una de las presencias más destacadas ha sido la de Laura Matamoros, que en los últimos días ha compartido muy emocionada cómo se encontraba ante el inminente enlace de su hermana pequeña, enseñando el cambio de look radical que se ha hecho para la boda y adelantando el look que iba a llevar a través de sus redes sociales.

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Tras el breve adelanto que dio Laura Matamoros del vestido —con escote asimétrico y mangas largas, de la firma española de moda, Redondo Brand— que había elegido para la boda de su hermana, hoy hemos podido ver el resultado final. Y es que la influencer ha optado por los tonos rosas, completando el estilismo por un tocado con rejilla y un bolso de mano también rosa.

Por su parte, Marián Flores, madre de la novia, ha lucido un vestido azul de corte recto y escote en pico, acompañado por un bolso de mano en tono burdeos que aporta contraste al look. Mientras que Diego Matamoros ha optado por un traje en tono azul marino de corte clásico con camisa blanca y corbata negra.

La ausencia de Mar Flores y la presencia de Kiko Matamoros en plena polémica judicial

Mar Flores, hermana de Marián Flores y tía de Irene, Laura y Diego, ha sido una de las ausencias más sonadas en la boda. Puesto que, la actriz y modelo, se encontraría, según diferentes informaciones, fuera de España debido a compromisos profesionales que le han impedido acudir al enlace matrimonial de su sobrina.

Sin lugar a dudas, una de las presencias de la que más se ha hablado ha sido de la de Kiko Matamoros, quien, pese a la delicada situación judicial en la que se encuentra —después de haber tenido que acudir el pasado miércoles 18 de marzo, a la Audiencia Provincial de Madrid junto a su exmujer Makoke tras haber sido acusados de un presunto delito de alzamiento y ocultamiento de bienes—, ha estado presente en la boda, llevando a su hija al altar y acompañado por su novia Marta López Álamo.