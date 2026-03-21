Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 02:33h.

Compartir







Alejandra Rubio se ha sincerado como nunca en el plató de '¡De viernes!' después de comunicar la feliz noticia de su segundo embarazo junto a su novio y padre de su primer hijo, Carlo Costanzia. Una entrevista en la que la hija de Terelu Campos ha mostrado su faceta más vulnerable al romperse por completo al hablar sobre su relación sentimental, en especial, los complicados inicios de la misma.

Sobre cómo comenzó su relación con Carlo, Alejandra ha contado: "Partía con un momento de condicionantes y prejuicios por parte de muchas personas hacia él, míos no. Fue muy difícil. Fue una época de caos total en mi vida. Salió la portada cuando nos habíamos visto dos veces y en ese momento ninguno de los dos sabía lo que quería. Fue una bomba de relojería. Enfrentarnos a todo fue complicado".

Asimismo, Alejandra ha confesado cómo reaccionó a su primer embarazo. ¿Tuvo miedo?: "No me tiré de los pelos. Tuve miedo, los dos. Era pronto, pero bueno tomamos una decisión muy buena para ambos. La decisión correcta. Nos ha cambiado la vida. No fue fácil". Seguidamente, ha desvelado quién lo llevó peor: "Mi padre es más tradicional, costó más".

Alejandra Rubio se derrumba al hablar su relación con Carlo

Era justo en ese momento cuando Alejandra Rubio se ha roto por completo: "Ha sido muy complicado. Desde fuera no se verá, pero yo aposté todo por esta relación y creo que he hecho lo mejor porque tengo una familia preciosa, pero ha sido y sigue siendo muy difícil, porque siempre hay un problema. Vivimos en pie de guerra constante y llevar eso es muy complicado. Si no es un libro, es una declaración de mi primo o de su prima..."

Tal y como ha explicado Alejandra Rubio, los comentarios que lee sobre su relación en redes sociales no representan para nada lo que ella vive en su día a día, algo que le afecta: "Meterte en redes sociales y ver un montón de videos de Carlo abandona la casa familiar, le es infiel a Alejandra... Realidades que yo no vivo en mi casa". Respecto a si esto les afecta como pareja, Alejandra ha asegurado: "Discusiones no, pero afecta en nuestro humor".

Alejandra sale en defensa de Carlo Costanzia

Asimismo, muy afectada por las constantes críticas que recibe Carlo Costanzia, Alejandra Rubio, con la voz entrecortada, ha saltado en su defensa con las siguientes palabras: "No se le deja vivir nunca. Él ya ha cumplido su condena, ha tenido sus equivocaciones en la vida, ha pasado por cosas muy duras... Y es como que nunca se le deja avanzar. Tiene 33 años ya y una familia , y siempre es las mismas historias y a mi me duele. No se le deja ser feliz".