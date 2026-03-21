Miguel Almansa, pareja de la concursante de 'Supervivientes', tiene dos hijos

Miguel Almansa, muy preocupado por Marisa Jara tras activar el protocolo de abandono

Compartir







MadridCuando pensamos en Marisa Jara, concursante de 'Supervivientes', la imagen que suele venir a la cabeza es la de una mujer fuerte, elegante y resiliente. Pero más allá de los focos, hay una parcela de su vida que ha ido construyendo con discreción y cariño, su historia con Miguel Almansa, su pareja y el padre de su hijo pequeño.

La historia de Marisa Jara y Miguel Almansa arrancó en 2019, en un escenario muy simbólico, la Feria de Abril. Fue allí donde sus caminos se cruzaron gracias a un amigo en común. Lo que empezó como un encuentro casual terminó convirtiéndose en el inicio de una relación que, desde el principio, tuvo algo especial.

Es uno de los grandes apoyos de la modelo y padre del hijo, Tomás. Nacido en Huelva y criado en un entorno familiar muy unido, creció junto a sus cinco hermanos en una finca donde desarrolló su pasión por los caballos y la naturaleza. Esa infancia marcada por los valores familiares y la vida al aire libre ha influido en su forma cercana, optimista y sociable de ser.

El asesor inmobiliario y ejerce como broker, un sector en el que destaca por su trato directo y su capacidad para generar confianza. Además, tiene una faceta creativa que forma parte importante de su identidad, la música. Como padre, es cercano y comprometido. Tiene un hijo adolescente de una relación. Discreto con la vida privada del mayor, se muestra orgulloso y volcado en su familia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Raíces andaluzas y espíritu libre

Miguel Almansa, pareja de Marisa Jara, creció rodeado de naturaleza, en la finca familiar Vista Alegre, en San Juan del Puerto. Fue una infancia marcada por la vida al aire libre, los valores familiares y la conexión con los animales. Sus padres cuentan con una yeguada, y de ahí nació una de sus grandes pasiones, los caballos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Es el menor de seis hermanos. Sus amigos lo describen como alguien alegre, cercano y con un optimismo contagioso. Tiene ese don de gentes que no se enseña, esa facilidad para conectar con personas de perfiles muy distintos. Amante del mar y de la aventura, encuentra en el agua un refugio y una fuente de energía. Esa pasión es algo que comparte con Marisa Jara. Ambos disfrutan de las escapadas costeras, de los deportes al aire libre y de los planes improvisados que rompen la rutina.

Padre orgulloso y cercano

Si hay un papel que define a Miguel Almansa en esta etapa de su vida es el de padre. Y lo ejerce con orgullo. Antes de conocer a Marisa ya tenía un hijo de una relación anterior. Un adolescente con el que mantiene una relación muy estrecha. “Me siento orgulloso de tener una familia tan bonita. Con mi amor y mis dos machotes”, compartía en redes sociales con un carrete de fotos de lo más familiares.

Miguel no encaja en el estereotipo del padre distante. Más bien al contrario. Le gusta formar parte del día a día, llevar y recoger, organizar planes familiares, crear recuerdos. La llegada de Tomás no solo consolidó su relación con Marisa, sino que reforzó esa dimensión familiar que siempre ha sido importante para él.

Inmobiliaria, música y espíritu emprendedor

En el ámbito laboral, Miguel Almansa se mueve en el sector inmobiliario. Es asesor inmobiliario de profesión y actualmente trabaja como broker en Kivir Home, donde gestiona operaciones y acompaña a clientes en uno de los procesos más importantes de sus vidas, la compra o venta de una vivienda.

Pero su faceta no se limita a la inmobiliaria. En sus redes sociales también se define como DJ y emprendedor. La música es otra de sus grandes pasiones. Le gusta mezclar, pinchar en eventos y crear ambientes donde la gente disfrute. Es una parte más lúdica de su personalidad, que conecta con su carácter sociable y festivo.

Esa dualidad, hombre de negocios durante la semana y amante de la música cuando cae el sol, deja entre ver que se trata de alguien inquieto, con ganas de explorar distintas facetas.

Además, es viajero y disfrutón declarado. Le gusta invertir en experiencias, no solo en bienes materiales. Viajar, compartir comidas largas con amigos, organizar reuniones familiares… son planes que encajan con su forma de entender la vida.