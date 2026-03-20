Miguel Almansa, muy preocupado por Marisa Jara en ‘Supervivientes 2026’ tras activar el protocolo de abandono

El marido de Marisa Jara, Miguel Almansa, muestra su preocupación en plató tras verla “muy bloqueada”, justo cuando la concursante ha activado el protocolo de abandono en uno de sus momentos más críticos en el reality

Los exsupervivientes y colaboradores advierten del mayor detonante de conflicto en Honduras: "Un castigo y todo estalla"

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La situación de Marisa Jara en 'Supervivientes 2026' ha dado un giro radical. Después de convertirse en la segunda expulsada de la edición y ser trasladada a una nueva playa junto a Darío y Borja, la modelo ha activado el protocolo de abandono, dejando en el aire su continuidad en el reality. En medio de este momento crítico, su marido, Miguel Almansa, ha intervenido desde plató, y en exclusiva para esta web, donde ha analizado con sinceridad el complicado estado emocional de la concursante.

Preocupación máxima desde fuera

Miguel no ocultó su inquietud al ver a Marisa completamente superada durante las pruebas: “Ella es muy valiente y se tira a todo, así que me quedé un poco en shock”. El marido de la concursante dejó claro que este comportamiento no es habitual en ella, subrayando que su bloqueo responde más a una situación puntual que a una falta de actitud.

A pesar de todo, lanzó un mensaje esperanzador sobre su posible recuperación dentro del concurso: “Yo creo que con práctica y tiempo. Si se queda más tiempo, perderá el vértigo. Tiene que coger confianza”. Unas palabras que ahora cobran especial relevancia tras su decisión de activar el protocolo de abandono, lo que podría impedir precisamente ese proceso de adaptación.

Una evolución positiva en la convivencia

No todo han sido sombras. Miguel también quiso destacar la mejora de Marisa en la convivencia, uno de los puntos más complicados del reality: “La veo mejor con los compañeros. Ha estado cogiendo leña, cortando coco… está mucho más integrada”. De hecho, señaló que algunas de las amistades que más le están sorprendiendo son las que mantiene con Claudia Chacón y Maica Benedicto, además de una relación más discreta con Gabriela.

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El paso de Marisa por Honduras tampoco ha estado exento de conflictos. Desde plató, su marido no dudó en posicionarse: Señaló a Gerard Arias y Jaime Astrain como los concursantes más estrategas. Y fue especialmente contundente al valorar una de las relaciones más comentadas. Estas declaraciones llegan después de una gala marcada por la tensión entre ambos, donde incluso llamó la atención que no se despidieran inicialmente tras la expulsión.

Con este contexto, la decisión de Marisa de activar el protocolo de abandono refleja el desgaste acumulado: nominaciones, conflictos, pruebas y un evidente bloqueo emocional. Mientras su marido apuesta por darle tiempo para adaptarse, la audiencia tendrá que esperar a la próxima gala para descubrir si la modelo continúa en la aventura o pone fin definitivo a su paso por 'Supervivientes 2026'.

Marisa Jara: referente del body positive que conquistó la televisión

Modelo, empresaria y figura mediática desde hace años, la carrera de Marisa Jara comenzó en el mundo de la moda, donde se consolidó como uno de los rostros habituales de pasarelas y campañas publicitarias. Con el paso del tiempo, su popularidad dio el salto a los platós de televisión, donde ha participado en numerosos programas.

En los últimos años se ha convertido además en un referente del body positive, compartiendo su experiencia personal y defendiendo la diversidad corporal. En el vídeo que encabeza esta noticia analizamos cómo su evolución pública —entre moda, televisión y activismo— la ha convertido en una figura muy reconocible antes de su llegada a la isla.