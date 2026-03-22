Antía Troncoso 22 MAR 2026 - 20:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes 2021' revive su paso por el reality de Honduras y enseña todos los recuerdos que aún conserva

Alexia Rivas se sincera sobre su momento familiar más duro: “Mi padre me dejó de hablar y me bloqueó”

Compartir







¡Alexia Rivas viaja por sus recuerdos! Con motivo de la nueva edición de 'Supervivientes', que arrancaba en Telecinco hace 3 semanas, la periodista y colaboradora de televisión recuerda su paso por este mismo reality en la edición de 2021. A través de sus redes sociales, Alexia ha mostrado, con todo lujo de detalles, todos los objetos que se trajo de Honduras y que conserva hasta el día de hoy de la que fue una de las experiencias más intensas de su vida.

Hace cinco años desde que Alexia Rivas se enfrentó al reto más extremo de la televisión, embarcándose en la gran aventura de 'Supervivientes 2021'. Una edición en la que Olga Moreno se alzó con la victoria en una final a cuatro junto a Gianmarco Onestini, segundo clasificado; Melyssa Pinto, tercera; y Lola Mencía, cuarta.

PUEDE INTERESARTE El contundente mensaje de Alexia Rivas ante la presión que recibe por estar soltera a sus 33 años

Su participación en el reality tuvo lugar apenas un año después de que Alexia Rivas protagonizara una de las mayores polémicas del mundo de la televisión junto a Alfonso Merlos. Por este motivo, la noticia de que sería concursante de 'Supervivientes' no fue muy bien recibida por su padre, tal y como la propia Alexia, desveló. Y es que su progenitor lo pasó muy mal debido al escrutinio público al que se vio sometida su hija y no quería que se volviese a exponer.

Los objetos que Alexia Rivas se llevó de Honduras

Alexia Rivas estuvo concursando en 'Supervivientes' un total de 35 días. Aunque, su primera semana en el concurso fue muy complicada, ya que estuvo a punto de verse obligada a abandonar por cuestiones médicas, ya que la periodista tuvo problemas con la comida y era incapaz de ingerir cualquier tipo de alimento. Sin embargo, Alexia fue capaz de superar esta dificultad y continuar con fuerzas su concurso.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora, desde la distancia, Alexia Rivas rememora su paso por este reality y enseña todos los objetos que se trajo de la isla y que con solo verlos se transporta de nuevo a la isla: el saco, ese objeto personalizado que Alexia tuvo la mala idea de lavar: "Para futuros supervivientes, no lo lavéis como hice yo".

Alexia ha mostrado también su objeto personal, el peluche de lo que parece ser una piraña con el que la concursante pretendía dormir sobre algo blandito: "Al sentirlo bajo mi cabeza quería imaginar que estaba con toda mi familia y amigos".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La de Ponferrada se hizo con unos cuantos pergaminos de esos que la organización les dejaba explicándoles pruebas o comunicándoles sanciones. Además, algo parecido a un recipiente de madera cilíndrico en el que Alexia guardaba su cepillo de dientes, una pulsera hecha con cuerdas y un colgante que la propia concursante creo con una preciosa concha que encontró en la playa. Además, la cuchara y el cuenco hechos con coco que vemos en cada edición de 'Supervivientes'.