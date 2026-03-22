Antía Troncoso 22 MAR 2026 - 14:38h.

La modelo y empresaria, Mar Flores, no ha asistido a la boda de su sobrina Irene Matamoros: ¡descubre el motivo de su ausencia!

La espectacular boda de Irene Matamoros desde dentro: el discurso de Kiko, la fiesta y las grandes ausencias

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Irene Matamoros y Pedro Romero ya son marido y mujer. La hermana pequeña de Laura y Diego Matamoros dio el 'sí, quiero' este sábado 21 de marzo en una espectacular ceremonia celebrada en el municipio cordobés de Lucena, a la que han asistido todos sus seres queridos. Aunque en la boda ha habido una gran ausente: Mar Flores. ¿Por qué no ha asistido al enlace de su sobrina? ¡Descúbrelo en esta noticia!

El Santuario de la Virgen de Araceli de Lucena acogió ayer al clan Matamoros, casi al completo, con motivo del enlace matrimonial de Irene, el miembro más reservado de la familia. Y es que, a diferencia de sus hermanos, ella siempre ha optado por mantener una vida alejada del foco mediático y de la televisión. Tras varios años de relación, Irene Matamoros anunció su compromiso a principios de año y que se ha materializado este sábado.

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Todos los detalles de la boda de Irene Matamoros

Irene Matamoros llegaba al templo luciendo un elegante vestido de novia de corte clásico, con escote cuadrado y mangas XL de una diseñadora madrileña y acompañada por su padre Kiko Matamoros, que optó por un chaqué azul marino. Muy orgulloso, ejerciendo su papel de padrino, Kiko también dio un discurso durante la ceremonia en honor a los novios, tal y como hemos podido saber gracias a las fotos que ha publicado su novia y acompañante en la boda, Marta López Álamo.

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Un evento en el que Kiko Matamoros se reencontró con su exmujer Marián Flores, con un vestido azul de corte recto y escote en pico, acompañado por un bolso en tono burdeos, y al que también asistieron Laura, Diego y Lucía, hermanos de Irene Matamoros. En el caso de Laura Matamoros, la influencer se mostró en las últimas semanas muy ilusionada por este gran día, compartiendo con sus seguidores su cambio de look y los primeros detalles del estilismo que luciría en la boda, que finalmente fue un vestido asimétrico en tonos rosa.

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Tras la ceremonia, los novios y sus invitados se trasladaron al salón en el que tuvo lugar el banquete nupcial. Un espacio de estilo andaluz, marcado por un techo alto y arcos blancos, en el que los asistentes disfrutaron de una sofisticada comida a la altura del evento en unas mesas con una cuidada decoración con centros florales en tonos blancos y rojos.

Junto a los novios, en la mesa presidencial, se encontraban los familiares más cercanos de la pareja. Justo al lado de la novia, acompañándola en este momento tan especial, se encontraba su hermana, Laura Matamoros. Una celebración que terminó por todo lo alto, con mucha música y un divertido photocall con todo tipo de accesorios: gorras, pelucas, gafas...

Mar Flores, ausente en la boda de su sobrina

Una de las grandes ausentes en la boda fue Mar Flores, hermana de Marián Flores y, por lo tanto, tía de Irene, Laura, Diego y Lucía Matamoros. La modelo y actriz no acudió a esta fecha tan señalada para la familia. Una ausencia que coincide con la reciente polémica entre su hijo, Carlo Costanzia, y Laura Matamoros.

Y es que, hace apenas unas semanas, los primos protagonizaban un sonado conflicto tras hacerse pública una fuerte discusión que habían tenido en un coche y por la cual rompieron definitivamente su relación, que durante muchos años fue muy cercana. Un enfrentamiento sobre el que ambos se pronunciaron en '¡De viernes!' y respecto al cual Mar Flores optó por no tomar partido.

Aunque, finalmente y debido a la magnitud que estaba tomando en conflicto, Mar Flores decidió emitir un comunicado con las siguientes palabras: "Quiero y adoro a mi hijo y quiero y adoro a mi sobrina Laura. Y, precisamente por el cariño que siempre ha existido entre ellos creo que estos temas deberían tratarse en la intimidad y con respeto. No quiero hablar de nadie que no sea yo (...) Solo pido cordura, respeto y responsabilidad".

El motivo de la ausencia de Mar Flores en la boda de Irene

Aunque, la razón de la ausencia de Mar Flores en la boda de su sobrina no tendría nada que ver con el conflicto entre su hijo, Carlo Costanzia, y Laura Matamoros, sino que habría sido por motivos laborales, puesto que la modelo tenía un compromiso profesional previamente programado y al que no podía faltar: la gira internacional de su libro 'Mar en calma'.

Con varias fechas programadas en Latinoamérica, Mar Flores ha cruzado el charco para reunirse en estos días con sus fans y poder firmarles ejemplares de su autobiografía. Una gira que comenzará el próximo 24 de marzo en Santo Domingo, motivo por el cual la modelo ya se encuentra en tierras caribeñas.

Por esta misma razón, la ausencia de Mar Flores en la boda de Irene Matamoros y Pedro Romero no ha sido una sorpresa para los asistentes al enlace matrimonial. Tal y como han señalado distintas informaciones, no existe ningún tipo de distanciamiento entre la modelo y su hermana Marián Flores, quienes, pese al conflicto entre sus hijos, continúan teniendo una relación cercana y estable.