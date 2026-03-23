Rocío Molina 23 MAR 2026 - 17:58h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha desvelado que ya no está con Miriam en una batalla de rap contra Sweet Pain

Arkano habla de lo peor que le ha pasado tras llevar seis meses sin beber alcohol: "He perdido gente"

Compartir







Arkano ha confirmado la ruptura con su novia Miriam Martínez, la joven que ha sido su pilar fundamental en el proceso de desintoxicación. El exconcursante de 'Supervivientes' lo ha hecho, como no podía ser de otro modo, rimando en una batalla de gallos, en concreto, de la Freestyle Master Series en la que se ha clasificado tras pelear dialécticamente contra Sweet Pain.

En una batalla de rap improvisado de la liga más importante del mundo hispanohablante (FMS), el oponente de Arkano ha sacado a la luz el tema y este lejos de esconderse no ha dudado encoger el guante y reconocer la situación que está viviendo.

"Se ve que en su cama han cambiado algo más que peluches", ha expresado Sweet Pain y en la réplica el exconcursante de 'Supervivientes' ha confirmado la noticia, aunque ha pedido respeto para Miriam ahora que se ha hecho pública su situación. "Habla de mi ex y eso es profundo, yo la respeto, aunque no estemos juntos".

PUEDE INTERESARTE Rubén Torres protagoniza un emotivo reencuentro con un compañero de 'Supervivientes'

Canal de Whatsapp de Telecinco

Arkano se ha dirigido a Miriam ya como su ex y reconoce que su rival no ha mentido, pero trata de no perder los nervios porque este sea un tema delicado y que a él le afecta. Queriendo dar la cara y en un ejercicio de hacer la rima lo más rápido posible contando su realidad, el rapero no solo se ha desahogado, sino que también se ha clasificado en un momento que ha sido especialmente emotivo.

"A mi exnovia yo le soy leal, algo que tú no eres con tu mujer actual. ¿Qué me cuentas de mi ex, si en realidad sabes que lo voy a perder? El dolor más dulce es el ajeno", es la réplica con la que Arkano ha dejado a Sweet Pain completamente descolocado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Después de contar que estaba muy ilusionado, que no le importaba la diferencia de edad con Miriam (siete años se llevaban) y que se veía en cinco casado y al poco tiempo con hijos, todo eso quedan como planes y sueños del pasado.

Lo que sí está viviendo real en este momento son las mieles del éxito a nivel profesional con su victoria en la FMS y cumpliendo un año más muy bien rodeado. "Gracias a todo el mundo, no me lo esperaba la verdad porque Sweet Pain es la ostia no me esperaba ganarle ni en mil vidas porque es un máquina, yo que sé", ha terminado por decir sin poder contener las lágrimas al enterarse de su victoria.