09 SEP 2025

El exconcursante de 'Supervivientes' hace balance de sus seis meses sin beber alcohol y de algunas de las cosas que 'ha perdido' en el camino

Arkano sufre una recaída en su lucha contra las adicciones: "El cuerpo sigue teniendo dependencia"

Hace seis meses Arkano decidió dejar sus adicciones y no probar "ni una sola gota de alcohol" ni "otras sustancias". El exconcursante de 'Supervivientes' se aferraba a ese propósito después de confesar que había llegado a una situación preocupante. "No lo supe gestionar", fueron sus sinceras palabras antes de de lograr ahora estar 185 días manteniéndose firme en su decisión. Algo que le está haciendo ver todo más claro, pero también una dura realidad de la que ahora ha hablado: el rapero se ha sincerado sobre las cosas que han empeorado en su vida tras dejar el alcohol.

Con el apoyo de su chica, el amigo íntimo de Rubén Torres ha protagonizado una confesión para mostrar una realidad que, desde fuera, no es tan idílica y que forma parte del proceso también de dejar una adicción. "¿Qué cosas han empeorado en mi vida tras 185 días sin beber alcohol?", es como el exconcursante de 'Supervivientes' ha titulado un nuevo vídeo en el que actualiza su estado.

"¿Qué cosas han empeorado en mi vida tras medio año sin beber alcohol?", ha comenzado con este titular su vídeo para enumerar algunas de las situaciones más duras que ha tenido que encajar en esta nueva realidad de "total abstinencia". "He perdido gente. Ya no están en mi vida las personas que solo me llamaban para salir de fiesta". Un golpe de realidad que le ha venido tras darse cuenta ahora de que no estaba bien rodeado y que mucha de esa gente estaba en aquel momento por la conveniencia.

Sin faltarle la ironía, Arkano ha seguido enumerando situaciones que han empeorado tras dejar de beber alcohol y que antes disfrutaba por la euforia y la experimentación de esa realidad paralela que le hacía olvidar quién era: "Conversaciones profundas. Antes a las tres de la mañana te arreglaba el país, montaba empresas, proyectos y hasta hacía planes para colonizar Marte. Ahora a las diez de la noche disfruto discutiendo conmigo mismo si ceno cereales o tortilla".

"Antes mi ilusión era que llegara el fin de semana para salir de fiesta y ya no la tengo", Arkano

Y todo esto no es lo único. El rapero también ha hecho mención a lo que dice que son "ilusiones perdidas" y lo ha explicado con un ejemplo muy concreto. "Antes mi ilusión era que llegara el fin de semana para salir de fiesta y ya no la tengo", ha contado. En su lugar, sus sábados y domingos son más tranquilos e indica que tiene que "conformarse con no tener vías de escape".

Lo mismo, con mucha ironía, este ha opinado de sus maratones de series y películas que veía tras esas noches de excesivo consumo y desfase. Paradójicamente de esa etapa en la que tenía más resacas y veía continuamente la televisión, menos se acuerda de todo lo que había visto. Otro cambio del que ahora se ríe tras experimentar el cambio que lleva viviendo desde hace seis meses.

"Llevo 54 vídeos contando mi proceso siempre de manera honesta y espero que les sirva a las personas que están viviendo un camino similar", ha dicho para anunciar su nueva decisión. A partir de ahora publicará un vídeo mensual de su evolución salvo que suceda algo muy relevante.

Su ejercicio de sinceridad ha sido muy aplaudido. Desde el momento en el que decidió dar este gran paso porque "ya no me aguantaba más a mí mismo" hasta ahora y las nuevas conclusiones que ha sacado después de seis meses sin beber alcohol.