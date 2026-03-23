Danna Ponce da a luz a su tercera hija y comparte el vídeo del parto

Rocío Molina 23 MAR 2026 - 10:52h.

La influencer ha anunciado en sus redes y grabado desde dentro el nacimiento de su tercera hija

Danna Ponce se hace las últimas pruebas antes de dar a luz para confirmar si tiene un problema de salud: “No estoy bien”

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Danna Ponce y Xavi Cortés se han convertido en padres por tercera vez y la influencer de 31 años ha compartido el vídeo del parto con el momento exacto del nacimiento de su hija Kala. "Somos familia numerosa", ha dicho tras tener a la pequeña en sus brazos y hacer partícipes a sus seguidores de este momento único para la pareja.

La que fuera concursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha seguido fiel a su estilo y tal como lo hiciera anteriormente con su segundo hijo Máximo, ha compartido con su comunidad el proceso del parto sin censura. A través de su perfil oficial de Instagram, sus seguidores han podido ser testigos del momento exacto en el que Danna Ponce con la última contracción da a luz a su bebé e inmediatamente inicia el piel con piel.

Este momento de mayor dolor y vulnerabilidad, la valenciana lo ha mostrado como ya hiciera anteriormente con su segundo hijo para visibilizar la fuerza del cuerpo femenino y mostrar la realidad del parto. Un recuerdo que para ella y Xavi Cortés es único, aunque no ha sido tan fácil como esperaba a juzgar por las palabras que ha escrito en sus redes.

"Gracias por tanto amor, no fue fácil, tengo mucho que contaros. He tardado más días de los que me gustaría en poder compartir este momento. Aún así viviría todo de nuevo. Desde hace días soy la persona más feliz del mundo. Ojalá detener el tiempo justo aquí", ha escrito indicando que el día en el que dio a luz fue hace unos días y que este fue un alumbramiento también complicado.

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Hasta llegar a este momento, Danna Ponce ha contado que pasaba por una mezcla de sentimientos. "Llegó el día. Mi corazón se divide entre nostalgia y felicidad", ha expresado de lo que sentía al despedirse de su hijo Máximo, de dos años. Su otro bebé que ahora es hermano mayor de la pequeña Kala.

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Ese dilema de Danna Ponce, unido a otros fantasmas de los últimos meses como la sombra de la preeclampsia de las últimas semanas ha marcado la recta final de su embarazo. Una situación que no ha sido la ideal que imaginaba, tal como ella misma ha expresado en sus stories de Instagram, pero que ha tenido un final feliz con su bebé ya en brazos.

Siendo todavía un poco pronto para hablar de todo lo que tiene que contar, la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' está tratando de instalarse en esta nueva realidad después de la intensidad de estos meses y la emoción final del momento del parto. Este tercer embarazo le pilló por sorpresa, pero que le ha enseñado muchas cosas de ella misma y que ahora le plantea un desafío nuevo junto a su familia numerosa compuesta por Mía (9), Máximo (2) y su incondicional pareja Xavi Cortés.