Lorena Romera 23 MAR 2026 - 17:34h.

La sobrina de Mar Flores ha explicado el motivo de este repentino viaje a Los Ángeles

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Laura Matamoros ha explicado el motivo por el que se va a vivir a Los Ángeles. La sobrina de Mar Flores ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram anunciando esta noticia que le tiene tan emocionada y "nerviosa" a partes iguales. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' ha contado todos los detalles de esta inesperada mudanza: desde el día del viaje, hasta el motivo de la inesperada mudanza.

"Tengo muchísimos nervios", ha reconocido la madrileña, de 33 años, a través de sus redes sociales. "Este viernes me voy a vivir a Los Ángeles", ha contado, logrando captar la atención de su más de un millón de seguidores. Después de lograr acaparar todas las miradas, la hermana de Diego Matamoros -y de Irene, que se acaba de casar, protagonizando uno de los eventos de este fin de semana- ha detallado realmente de qué se trata este viaje.

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Y es que no todo es como parece, ya que su viaje sí tiene billete de vuelta a España. "En realidad no me voy a vivir. Me voy tres semanas a estudiar inglés", ha precisado, sin quitarle emoción a su relato. La que fuera concursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones se marcha con una agencia que "tiene centros en todas las partes del mundo". Una vez allí, la creadora de contenido se alojará en "el típico home school".

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En palabras de la propia Laura Matamoros, "es como una residencia". Allí, la influencer hará vida, dormirá y, además, impartirá sus clases de inglés. "Voy a volver a mis dieciséis. Ya me fui a Londres en su día, pero ahí aprendí más italiano que inglés... Y no os voy a decir el motivo", ha señalado entre risas. "Es verdad que como me voy sola y ahí no tengo a nadie, estoy un poco perdida... Pero ya sabéis que yo me busco la vida rapidísimo", le ha contado a sus seguidores.