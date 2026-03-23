Natalia Sette 23 MAR 2026 - 18:49h.

El exconcursante de 'Gran Hermano dúo' habla abiertamente de su paso por televisión como concursante y desvela el papel que ha tenido su familia

Miguel Frigenti: "He tenido que ir a terapia para soportar esta profesión, hay mucho ego y clasismo"

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Miguel Frigenti ha echado la vista atrás para recordar uno de los momentos más intensos y complicados de su trayectoria televisiva. El exconcursante de ‘GH DÚO’, siempre muy explosivo y claro , se ha sincerado sobre cómo vivió su primera experiencia en un reality de convivencia y el papel clave que jugó su familia en aquel momento.

Fue en ‘Secret Story' donde Miguel Frigenti debutó en este tipo de programas en 2021. Una experiencia que, tal y como él mismo reconoce ahora, le superó en muchos aspectos. “Entré muy presionado por mis propios complejos e inseguridades”, ha confesado con honestidad para ‘Semana’. El colaborador no atravesaba su mejor momento personal cuando decidió dar el paso.

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Al no tener experiencias previas en realities, el colaborador asegura que cometió errores desde el inicio. “Pensé más en mis compañeras que en mí. No fui listo ni estratégico”, ha admitido con autocrítica. Su forma de ser, más emocional que calculadora, jugó en su contra en un formato donde, según ha aprendido con el tiempo, es fundamental saber gestionar las alianzas que haces. “Soy sentimental y me entrego muy rápido a la gente que quiero”, ha explicado.

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Precisamente esa intensidad fue uno de los aspectos que más le perjudicó. “En ‘Secret Story’ me habría criticado porque me pasé de intenso. Me vino todo grande”, ha reconocido ahora con mucha más experiencia. Sin embargo, si hay algo que recuerda especialmente de aquella etapa es el gesto que tuvo su familia para apoyarle.

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“Dejé mis claves bancarias a mis hermanos para que gestionaran mis recibos y, en un acto de fe, se gastaron diez mil euros de mi caché en mensajes para salvarme”, ha desvelado. Una decisión que, aunque no tuvo el resultado esperado, pues salió expulsado por tan solo dos puntos, refleja hasta qué punto su entorno se volcó con él en un momento de mucha tensión para él.

A pesar de todo, Frigenti se toma ahora aquella situación con humor. “Fue lo comido por lo servido”, ha comentado entre risas. Con el paso de los años y tras su participación en otros formatos como ‘GH DÚO', el colaborador asegura haber aprendido importantes lecciones. Entre ellas, que en un reality “no se va a hacer amigos, sino compañeros de viaje y aliados”, una visión mucho más fría y práctica que la que tenía en sus inicios.

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Además, la terapia ha jugado un papel fundamental en su evolución personal. “Me ha enseñado a ser más frío y práctico, y sobre todo a quererme más”, ha explicado. Hoy, Miguel Frigenti se muestra mucho más seguro de sí mismo y sin arrepentimientos por su pasado.