Patricia Fernández 22 FEB 2026 - 22:08h.

Las palabras de Antonio Canales hacia el colaborador hacen que este se enfade durante la parte de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' en Mediaset Infinity

Antonio Canales era expulsado de 'GH DÚO' tras una "sanción sin precedentes": lágrimas y desconcierto al saber la decisión

Compartir







En la parte de Mediaset Infinity de este 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', Antonio Canales podía ver las imágenes de cómo han hablado sus compañeros de él tras su salida de la casa de Tres Cantos, lo que terminaba provocando un tenso momento con Miguel Frigenti en plató en el que también entraba Belén Rodríguez.

El bailaor aseguraba que ha tenido una buena relación con Cristina Piaget como persona, aunque no la entendía como concursante, momento en el que aludía a Belén Ro y a Miguel Frigenti: "Como colaboradora es lo mejor, pero como concursante es pésima, igual que lo sería la garrapata a la que tiene al lado, que me ha llamado reventado antes, que se lave la boca antes de hablar de mí".

Lo que provocaba el enfado de Miguel Frigenti que no dudaba en responder: "Cuando he estado en ese concurso lo que no he hecho ha sido sonarme los mocos con las toallas de mis compañeros, que has sido muy poco higiénico. Y no me insultes". Lo que explicaba Canales ante todos mientras el colaborador enseñaba las imágenes desde su teléfono: "Mira, con la toalla de todo el mundo, hay que ser marrano".

"Mira cómo se gana la vida... estúpido, ignorante", eran algunos de los insultos que brotaban de Antonio Canales hacia Miguel Frigenti, lo que cortaba Ion Aramendi: "Sin insultos, por favor. Hay que subir el nivel, es muy feo esto".

Marta Peñate donde analiza el concurso y predice el ganador

La colaboradora, con una amplia trayectoria en realities desde su paso por 'Gran Hermano 16', analiza el nuevo escenario del concurso tras la salida de Cristina Piaget en exclusiva para nuestra web y señala qué perfiles ganan fuerza en la recta final de ‘GH DÚO’.