Natalia Sette 23 MAR 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña cómo va la construcción de su casa industrializada y confiesa cuánto le ha costado

Susana Molina recibe una carta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por no cumplir con la ‘Ley Influencer’

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Susana Molina está viviendo uno de los momentos más ilusionantes de su vida. Después de dar el paso de comprar un terreno en noviembre de 2024, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido compartir con sus seguidores un ‘house tour’ para que vean cómo avanzan las obras de la que será su futura casa y el dineral que le ha costado.

“Escucháis eso chicos, es el sonido de la felicidad”, ha dicho emocionada mientras se escucha de fondo el ruido de fondo propio de la construcción. Desde la planta superior de la vivienda, la ganadora de ‘GH 14’ ha aprovechado para resolver algunas dudas frecuentes de sus seguidores, acompañada del CEO de la empresa encargada del proyecto.

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Uno de los temas que más curiosidad ha generado es el tipo de vivienda que ha elegido. En su caso, se trata de una casa industrializada. “Una vivienda industrializada es la que en su proceso constructivo se fabrica más parte dentro de una fábrica que dentro de una obra. Lo que queremos es acortar la fase de obra, en vez de construir se ensambla”, ha explicado el experto. Una opción cada vez más demandada por su rapidez y eficiencia.

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En cuanto a la calidad, también ha querido dejar claro que no hay diferencias respecto a una construcción tradicional. “La legislación es igual para todo el mundo. Nos regimos por la misma. Térmicamente es la mayor eficiencia energética que hay ahora mismo en el mercado. Siempre tienes una capa de aislamiento de mínimo 15 cm”, ha detallado, destacando además que este tipo de viviendas pueden completarse en aproximadamente un año, frente a los dos o tres que puede tardar una convencional.

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Sin embargo, lo que más ha sorprendido ha sido el presupuesto. Susana no ha dudado en ser transparente: su casa rondará los 800.000 euros, una cifra que incluye tanto las calidades como las decisiones personalizadas que ha ido tomando durante el proceso, además del elevado precio del terreno.

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Durante el recorrido, la influencer ha mostrado cómo será la distribución de su hogar. En la planta superior habrá un despacho abierto con vistas a la escalera y un gran ventanal, además de varios dormitorios. “Esto es otro de los dormitorios que da a la cara norte y a la sierra”, ha explicado el CEO. También contará con otros dos dormitorios conectados por un vestidor y una terraza orientada al sur, además de dos baños.

En la planta baja, el espacio estará pensado para el día a día y el ocio. “Esto es todo la terraza cubierta que da a la zona de la piscina y aquí la zona de la cocina interior y exterior”, ha comentado. En esta misma planta habrá salón, dos baños y lavandería, además de una amplia zona de aparcamiento.