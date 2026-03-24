Lorena Romera 24 MAR 2026 - 10:50h.

La hija de Terelu Campos le dice al padre de Carlo Costanzia lo mucho que le quiere tras su felicitación de cumpleaños

Alejandra Rubio comparte unas fotos embarazada junto a Carlo Costanzia tras anunciar su embarazo

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Carlo Costanzia padre ha compartido a través de su perfil de Instagram una foto de Alejandra Rubio. Lo ha hecho para felicitarle el cumpleaños, dedicándole unas bonitas palabras ahora que se sabe que está embarazada de su segundo hijo en común de su primogénito. Un mensaje al que la hija de Terelu Campos ha respondido igual de cariñosa, diciéndole públicamente lo mucho que le quiere.

El italiano, que ya publicó un storie saliendo en su defensa tras las críticas que ha recibido por contar en '¡De Viernes!' que está embarazada de su segundo hijo -especialmente por ese sector de gente que considera que está "vendiendo su vida"-, ha aprovechado su altavoz en redes sociales para volver a poner en relieve su figura. Especialmente por lo "luchadora" y lo "buena madre" que es.

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"Superfeliz cumple", le desea en primer lugar. "Que lo disfrutes y que no des importancia a quien no se la merece. Eres una luchadora. Ser despreciada por idiotas es el precio a pagar por no ser como ellos", le explica el aristócrata italiano. "Eres una mamá estupenda y estoy orgulloso que seas la madre de mis nietos", señala en este post. "Ahora, a celebrarlo", le anima.

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"Estoy orgulloso que seas la madre de mis nietos"

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Una publicación en la que, además de recibir muchos mensajes aplaudiéndole por este cariñoso gesto a la joven, que ha cumplido 26 años, también ha recibido respuesta de la propia Alejandra Rubio, que ha dejado constancia de la estrecha relación que existe entre ellos. "Gracias, suegro, te quiero mucho", le ha dicho la hija de Terelu Campos.