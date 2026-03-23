Lorena Romera 23 MAR 2026 - 13:02h.

La pareja de Cristiano Ronaldo y la hija de Terelu Campos han intercambiado mensajes a través de Instagram

Alejandra Rubio comparte unas fotos embarazada junto a Carlo Costanzia tras anunciar que esperan su segundo hijo

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han compartido unas espectaculares fotos tras anunciar que están esperando su segundo hijo. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores ha celebrado la noticia con sus seguidores compartiendo un posado en blanco y negro en el que presumen de embarazo. Un post que ya acumula cientos de reacciones. Entre ellas, la de Georgina Rodríguez, que le ha mandado un cariñoso mensaje a la pareja.

Han sido muchos los rostros conocidos que se han volcado con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras conocerse que van a darle un hermanito al pequeño Carlo, de un año y casi cuatro meses. Desde Claudia Martínez -que ha anunciado al unísono que va a ser madre-, pasando por otras influencers como Nagore Robles, Anita Williams, Fani Carbajo o Lara Tronti, hasta compañeras de televisión como Makoke.

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Pero el comentario que no ha pasado desapercibido para nadie ha sido el de Georgina. La pareja de Cristiano Ronaldo ha escrito a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia para hacerles llegar su más sincera enhorabuena con un mensaje de lo más tierno. La modelo y empresaria, que acumula más de 72 millones de seguidores en Instagram, ha comentado con un corazón rojo para felicitar a la hija de Terelu Campos y al hijo de Mar Flores tras salir a la luz que van a ser padres de su segundo hijo.

Los mensajes que Georgina y Alejandra Rubio han intercambiado

Un gesto público de lo más significativo al que Alejandra Rubio ha respondido igual de cariñosa, devolviéndole dos corazones rojos y un emoticono con gesto emocionado. Un intercambio de mensajes que deja entrever la buena relación que existe entre ellas. Además, no es la primera vez que la pareja del exjugador del Real Madrid y la colaboradora de 'Vamos a ver' se escriben a través de las redes sociales.

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Durante el primer embarazo de la nieta de María Teresa Campos, cuando la criticaban por mostrar su barriguita con según qué looks, Georgina salió en su defensa. "Preciosa", escribió en ese momento la it-girl. Un mensaje al que la televisiva respondió con un "túuu".