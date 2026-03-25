Así es el lado más desconocido de Juan y Medio: parejas, inversiones y patrimonio

Inés Gutiérrez 25 MAR 2026 - 20:30h.

No son demasiados los detalles que se conocen de la vida sentimental de Juan y Medio

El mensaje de amor de Lolita a Juan y Medio: “Sé que el día que nosotros queramos viviremos juntos, sin mochila”

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Empresario, humorista, presentador y actor, todo esto y mucho más es Juan y Medio, lo que lleva a pensar que su nombre artístico no solo se lo puso a causa de su altura (sobrenombre que le puso la madre de un amigo en su adolescencia, porque al ser tan alto "no era Juan, era Juan y medio"), sino porque son muchas profesiones para un solo hombre.

Él ha demostrado que no es así, que es capaz de conseguir todo lo que se proponga, o casi todo. Por lo menos en el plano profesional, porque en lo personal hay ciertas metas que se han quedado por el camino, por ejemplo, la de ser padre. "Me hubiese gustado y sueño con que sucede algún día", reconocía durante su paso en un programa de televisión.

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Mientras ese momento llega, si es que llega, sigue sumando éxitos profesionales, convertido en uno de los rostros más populares de Canal Sur. La presencia de Juan José Bautista Martín, nombre real del presentador, es sinónimo de éxito, de que los espectadores pasarán un buen rato, ya sea al frente de espacios como 'La tarde, aquí y ahora' o 'Menuda Noche', donde dieron sus primeros pasos músicos ahora reconocidos internacionalmente, como Abraham Mateo o Ana Mena.

Conocido gracias a su lado profesional, hay mucho de la vida personal de Juan y Medio que se desconoce todavía.

Así es el lado más desconocido de Juan y Medio

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión, pero antes de convertirse en el hombre que es hoy día, Juan y Medio tiene un pasado, uno en el que estudió Sociología y Derecho e incluso ejerció como abogado durante algún tiempo. Esto no era lo que más le gustaba por lo que decidió cambiar de vida y aprovechó su gran estatura para comenzar a trabajar como guardia de seguridad en conciertos.

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De manera sorprendente, esta profesión sería el primer paso en su nuevo camino hacia el éxito, porque de ahí pasó a ser guardaespaldas de Hombres G, puesto que dejó para convertirse en su mánager. Con el tiempo pasó a encargarse de otros artistas, ganando poco a poco fama hasta llegar a colocarse frente a las cámaras, profesión que mantiene a día de hoy y que compagina con las otras muchas facetas que ya hemos visto que tiene.

Además de presentador, es también empresario, porque es cofundador de la productora de sus programas: Indaloymedia. En su momento se publicó cómo esta productora facturaba alrededor de 5,4 millones de euros al año por sus programas en Canal Sur.

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Es gracias a sus proyectos y al éxito que ha logrado con ellos, que ha conseguido la fortuna que algún día heredará su sobrino, probablemente, porque el humorista no tiene hijos. Nunca ha sido padre y tampoco se ha casado, algo que siempre ha llamado mucho la atención, al fin y al cabo, encontrar el amor es una de las finalidades de su programa 'La tarde, aquí y ahora'.

Su relación más conocida fue con Lolita en el año 1999. Con la artista tenía una química desbordante que traspasaba la pantalla, pero no parece que el destino tuviera para ellos guardado un 'felices para siempre', por lo menos en el plano sentimental, porque su amistad se ha mantenido a lo largo del tiempo, así como el gran cariño que todavía se profesan.

Celoso de su intimidad, es poco o nada lo que se sabe sobre su vida privada, siempre dispuesto a esquivar cualquier pregunta relacionada con su vida sentimental, mostrando su ácido sentido del humor cada vez que ha tenido que enfrentarlas. Tal vez por eso sorprendía tanto cuando se mostraba tan sincero al hablar de cómo no haber podido tener hijos lo consideraba un "pesar crónico".

"Lo que más miedo me ha dado de ser padre ha sido equivocarme, marcarle un camino erróneo, que mis prejuicios fueran los suyos y que mis fobias y filias fueran las suyas", explicaba en un programa de televisión. "Que no sintiera mi respaldo, mi cariño". De haber sido padre, no tenía dudas sobre el nombre que llevaría su hijo: "El de mi padre, el de mi abuelo y el mío".

No ser padre ha sido una decisión que le pesa, tal vez porque no siempre ha sido propia, tal y como revelaba en una entrevista con Rosa Villacastín: "No siempre ha sido una decisión mía, a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido demasiado responsable. Cuando tú haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios".

La vida de Juan y Medio transcurre entre Sevilla, donde trabaja, y Lúcar, el lugar donde nació y creció y donde aprovecha para desconectar y reconectar y donde, según El Español, hace unos años que se construyó una casa. "Yo donde descanso y estoy con mi familia es en Lúcar. Somos una comunidad muy pequeña, de 500 habitantes, y me dedico cada verano a recorrer las veredas y bañarme en las albercas de mi infancia", contaba para La voz de Almería.