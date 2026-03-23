Alejandra Rubio, tras el nuevo encontronazo con su primo: "Separo a mi tía de todo esto"

Alejandra Rubio ha hablado en 'Vamos a Ver' del nuevo encontronazo con su primo José María Almoguera

Alejandra Rubio responde a las críticas por la exclusiva de su segundo embarazo: "Hasta por una buena noticia se saca lo malo"

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Alejandra Rubio vuelve a estar en el centro de la polémica tras un tenso momento vivido con su primo José María Almoguera en '¡De Viernes!' tras anunciar la noticia de su segundo embarazo con Carlo Costanzia.

Ahora, la colaboradora ha querido aclarar su postura y diferenciar entre los distintos miembros de su familia en 'Vamos A Ver'.

Lejos de mostrarse enfadada, Alejandra ha reconocido sentirse "triste" por lo ocurrido. Todo se desencadenó tras una intervención pública en la que su primo, José María Almoguera, adoptó una actitud que ella misma calificó de inapropiada. "No me sorprende", ha declarado, dejando entrever que ya intuía esa reacción.

Según ha explicado, considera que su primo intentó ganar protagonismo en un momento que no le correspondía, lo que, en su opinión, sólo añadirá más tensión a una relación ya delicada. Sin embargo, Alejandra ha querido dejar muy claro que no todos los miembros de su familia están implicados en esta situación.

Alejandra Rubio, sobre su tía Carmen Borrego: "Si llego a estar con la cabeza donde la tengo que tener, hubiera llamado a Carmen antes de sentarme aquí"

Respecto a su tía Carmen Borrego: "Separo completamente a mi tía de esto". La joven insistió en que mantiene hacia ella un profundo cariño, a pesar de las diferencias, y lamentó no haber gestionado mejor la comunicación sobre su embarazo.

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De hecho, reconoce sentirse arrepentida por no haberle contado la noticia antes: "La tenía que haber llamado", ha confesado, admitiendo que, con otra claridad mental, habría actuado de manera distinta. También ha contextualizado que su decisión estuvo influida por lo mal que lo ha pasado en los últimos tiempos y por su carácter supersticioso.

En cuanto a la reacción de su primo, el entorno apunta a que podría deberse más a una decepción que a un enfado real. Según se ha comentado, José María habría sentido que la falta de confianza al no compartir con él el embarazo evidenciaba un distanciamiento en la relación.