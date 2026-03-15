Antía Troncoso 15 MAR 2026 - 18:23h.

La exparticipante de 'Supervivientes' habla sobre una de sus mayores inquietudes respecto a su inminente enlace matrimonial con Fran Benito

A caballo y a lo ‘Pasión de Gavilanes’: Fani Carbajo anuncia su fecha de boda con Fran Benito

Compartir







¡Fani Carbajo está muy agobiada! La exconcursante de 'Supervivientes' parará por el altar el próximo 29 de mayo para darse el "sí, quiero" con su novio y padre de su hija Victoria, Fran Benito. Una fecha que cada vez está más cerca y ante la que la influencer se encuentra muy estresada. Ha sido a través de sus redes sociales donde Fani se ha sincerado sobre el motivo por el que se encuentra tan preocupada por su boda.

Hace apenas cuatro días desde que Fani Carbajo desvelaba a todos sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, la fecha de su boda con Fran Benito. Lo hacía a través de un espectacular sesión fotográfica al más puro estilo 'Pasión de Gavilanes': con Fran subido en un caballo y Fani con botas cowboys.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo acude al hospital de urgencia con una brutal reacción días después de su operación por células precancerígenas

Un anuncio que la pareja hacia después de atravesar un periodo bastante delicado. Y es que hace un par de semanas, la creadora de contenido pasaba por quirófano para someterse a una conización, una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación, en forma de cono, de una pequeña porción del cuello del útero, retirando de ese modo las células cancerígenas que le habían encontrado. Sin embargo, unos días después, le comunicaron que deberá volver a operarse.

PUEDE INTERESARTE A Fani Carbajo le realizan una conización para retirarle las células cancerígenas: en qué consiste este procedimiento

La grandes preocupaciones de Fani de cara a su boda

Esta tarde, Fani Carbajo aparecía en sus redes sociales mostrándose de lo más agobiada y decidía compartir con sus seguidores el motivo por el que se encuentra así: "Sigo de reposo, por eso me veis todo el día en casa, que no me muevo, que no estoy con mis amigas... Estoy saturada de estar en casa ya y encima me tienen que volver a operar y otra vez más reposo", comenzaba explicando la influencer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En primer lugar, la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', hablaba sobre la gran dificultad que está teniendo encontrar los zapatos para su hija perfectos para la boda: "Necesito una zapatería donde le puedan hacer los zapatos, porque me está costando la vida porque o no tienen de su talla o no fabrican. Llevo ya tiempo buscando y queda muy poco".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero esta no era la mayor de las preocupaciones de Fani, si no que, además, debido al tiempo que tiene que pasar de reposo a la influencer le inquieta mucho no poder prepararse como le gustaría para su boda, en especial, para su primer baile de novios con Fran Benito: "No hemos podido ensayar nada".

"Mi amiga Cris, que es la que nos tiene preparada la coreografía dice que hay tiempo, que no me preocupe, que lo vamos a sacar... Pero al final son recuperaciones de estar 15 días, pero en total ahora va a ser un mes, y me caso el 29 de mayo... Yo no sé cómo va a salir eso", explicaba Fani Carbajo.

En ese sentido, la creadora de contenido confesaba: "Estoy todo el día dándole vueltas porque ya sabéis que yo soy muy exigente con todo, pero conmigo misma más todavía. Es que qué barbaridad, ha sido tan rápido todo".