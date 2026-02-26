Natalia Sette 26 FEB 2026 - 15:59h.

Fani Carbajo ya puede respirar algo más tranquila pues se ha sometido por fin a la intervención de la que lleva semanas hablando. Tras detectarle células precancerígenas debido al virus del papiloma humano (VPH), a la exconcursante de ‘Supervivientes’ le han realizado una conización para retirarle estas células.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ entraba a quirófano con mucho miedo, pues no sabía a los que se enfrentaba . Después de la intervención, Fani confirmó a través de sus redes sociales que la conización había sido un éxito y que ahora quedaba esperar para saber los resultado.

La conización cervical es una intervención que se realiza cuando se detecta una lesión premaligna en el cuello del útero, normalmente provocada por una infección persistente por el VPH, un virus de transmisión sexual muy común. El objetivo principal es prevenir que esas células evolucionen a un cáncer de cuello uterino.

Además, el tejido que se extrae se analiza para confirmar el diagnóstico y descartar que exista un cáncer en una fase muy inicial. Ahora mismo, Fani espera los resultados para descartar algo grave. Como ha dicho ella, espera que todo esto quede en un simple susto.

El procedimiento consiste en la extirpación, en forma de cono, de una pequeña porción del cuello del útero. Es una técnica mínimamente invasiva y, en la mayoría de los casos, se realiza con anestesia local en el propio cuello uterino. Suele ser ambulatoria, por eso la influencer ha podido regresar a casa el mismo día.

Ahora, Fani deberá centrarse en la recuperación. Los especialistas recomiendan reposo, especialmente durante los tres o cuatro primeros días, y limitar la actividad física intensa durante al menos diez días más. También es importante evitar relaciones sexuales durante aproximadamente cuatro semanas, así como no usar tampones ni realizar duchas vaginales.

Fani Carbajo ha querido compartir todo este proceso para visibilizar la importancia de las revisiones ginecológicas y de actuar a tiempo ante cualquier alteración. Ella misma admitió que estas células se las descubrieron por ser “hipocondríaca” y haberse realizado las pruebas necesarias.

Mientras guarda reposo en casa, espera que los resultados confirmen que la lesión ha sido eliminada por completo y poder cerrar esta etapa para siempre. Ahora, está centrada en descansar, recuperarse y pasar mucho tiempo con sus hijos y seres queridos.