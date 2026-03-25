La icónica cantante falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años a causa de un cáncer de útero tras cinco años con la enfermedad

Karol G y la influencia que la cantante española Rocío Dúrcal ha tenido en su música

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Este miércoles, 25 de marzo, se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Dúrcal, una de las voces más queridas de la música en el panorama nacional e internacional. Dos décadas después de su fallecimiento, sus hijas, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, han querido recordarla con un emotivo homenaje.

La actriz y la cantante han compartido sus recuerdos más personales en una entrevista con la revista '¡Hola!', donde han hablado del dolor por su ausencia, de cómo era su madre en la intimidad y también de su familia, incluido su hermano Antonio, el más discreto del clan.

Rocío Dúrcal falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años a causa de un cáncer de útero tras cinco años con la enfermedad, un bache de salud que no le impidió seguir trabajando casi hasta el final. La artista murió en su domicilio de Torrelodones, dejando un enorme vacío en el mundo de la música y en su familia.

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Con motivo de este aniversario, Carmen y Shaila han recordado a su madre, asegurando que "el dolor de su ausencia nunca desaparece".

En la entrevista también evocan cómo era Rocío Dúrcal lejos de los escenarios: "De lo más cercana que te puedas imaginar. Muy empática y humilde, siempre consciente de dónde venía y de los sacrificios que había hecho. Nunca se quejaba de nada, todo lo hacía con una sonrisa de oreja a oreja y por el bien de su familia, de ella misma y de todos sus fans. Se entregaba por completo, sin reservas, con un amor y una pasión que se sentían en cada gesto y en cada canción", ha manifestado Shaila.

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Además, han destacado los recuerdos cotidianos que conservan con más cariño, como los momentos en familia o las enseñanzas personales que les dejó más allá de su legado artístico. "Uno de los que más recuerdo es el de mis padres cocinando en casa… Cositas así, pequeñas escenas de la vida cotidiana que ahora echo mucho de menos. También vienen a mi mente momentos de toda mi infancia: las Navidades, esos instantes sencillos que se quedan grabados en la memoria. Da un poco de ternura y tristeza recordarlos, pero, al mismo tiempo, siento que ellos estarían muy contentos y felices de vernos cómo estamos ahora", ha rememorado la cantante a la cabecera rosa.

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Un homenaje

Para conmemorar este 20º aniversario, las hijas de la artista han impulsado un homenaje muy especial: el estreno en salas de cine de un concierto de Dúrcal bajo el título 'Rocío Durcal: 20 Años Sin Ti', una iniciativa que permitirá a los fans revivir su voz y su presencia sobre el escenario.

En concreto, se proyecta su histórico show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 1991, en el que cantó temas como 'La Gata Bajo la Lluvia', 'Amor Eterno' y 'Como Tu Mujer'.

Este proyecto busca acercar su figura a nuevas generaciones y ofrecer a sus seguidores la oportunidad de volver a emocionarse con sus canciones en pantalla grande.

Su hermano Antonio, el más discreto de la familia

Durante la entrevista también ha habido espacio para hablar de su hermano Antonio Morales Jr., el más desconocido mediáticamente de los tres hijos de Rocío Dúrcal y Junior.

A diferencia de sus hermanas, él ha mantenido siempre un perfil mucho más reservado y alejado del foco mediático, aunque muy unido a la familia.

Los tres hermanos han permanecido muy unidos desde la muerte de sus padres, apoyándose en los momentos más difíciles y manteniendo vivo el recuerdo de su madre.

"Todo lo que tiene que ver con mamá y papá siempre provoca nostalgia. El dolor de su ausencia nunca desaparece, pero se suaviza con el tiempo, transformándose en recuerdos llenos de emoción. Momentos como verla en una gran pantalla o en el documental que estamos preparando hacen que todo vuelva de alguna manera. Compartirlo con el público nos parece bonito, porque siempre ha sido maravilloso y merece que mantengamos su legado vivo. Los tres estamos muy orgullosos de los padres que tuvimos y lo hacemos con todo el amor del mundo", ha apuntado Carmen.

Así, 20 años después de su muerte, Rocío Dúrcal sigue siendo una figura imprescindible de la música en España. Sus hijas coinciden en que el mejor homenaje es mantener vivo su recuerdo y acercar su obra a quienes la admiraron y a quienes todavía están por descubrirla.