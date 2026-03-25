La recordada actriz que dio vida a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' celebra este 25 de marzo su cumpleaños

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Este miércoles, 25 de marzo, Sarah Jessica Parker celebra su cumpleaños. Pero más allá del personaje que la convirtió en un icono mundial, Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', la actriz ha construido una de las vidas familiares más estables y discretas del mundo del entretenimiento.

A sus recién estrenados 61 años, y casada desde hace casi tres décadas con el también actor Matthew Broderick y madre de tres hijos, Parker ha conseguido algo poco habitual en Hollywood: separar con éxito la fama de su vida privada.

Su matrimonio

Parker y Broderick se conocieron en noviembre de 1991 gracias a la compañía de teatro Naked Angels, fundada por los hermanos de la actriz. Broderick ya era entonces un actor reconocido tanto en cine como en Broadway, mientras Parker empezaba a labrarse un nombre en la industria tras años trabajando como actriz.

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Tras varios años de relación, la pareja contrajo matrimonio el 19 de mayo de 1997 en una ceremonia celebrada en el Lower East Side de Manhattan. Invitaron a alrededor de un centenar de amigos y familiares, muchos de los cuales no sabían que asistirían a una boda, ya que los novios anunciaron el enlace como una simple fiesta.

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Uno de los detalles más sonados fue el vestido negro de Parker, una elección que rompía con la tradición. Años después, la actriz reconocería que eligió ese color porque no quería atraer demasiada atención mediática.

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Desde entonces, ambos han mantenido su residencia principal en Nueva York, ciudad donde han criado a sus hijos, evitando el traslado a Los Ángeles, una decisión clave para ofrecer una vida más estructurada y anónima a su familia.

Sus hijos

El primer hijo de la pareja, James Wilkie Broderick, nació en de octubre de 2002 en Nueva York y ha crecido prácticamente fuera de la exposición mediática durante toda su vida, intentando proteger su intimidad. Estudió en centros privados de Nueva York y después ingresó en la Brown University para estudiar literatura clásica.

En los últimos años ha acompañado ocasionalmente a sus padres a algunos eventos, mostrando interés por la actuación. De hecho, ya ha hecho su debut en la industria junto a su padre en 'Elsbeth'. "Tiene una muy buena educación, por lo que puede hacer muchas cosas diferentes, pero creo que ahora mismo le gusta actuar", aseveró el marido de la actriz a la revista 'People' en abril del año pasado.

La última vez que se dejó ver junto a sus progenitores fue el pasado mes de enero, cuando protagonizó una inusual aparición en la presentación del nuevo libro de Marc Shaiman, 'Never Mind The Happy: Showbiz Stories From A Sore Winner'.

Tras varios años intentando ampliar la familia, Parker y Broderick recurrieron a la gestación subrogada, legal en Estados Unidos. En junio de junio de 2009 nacieron sus hijas mellizas: Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge, en Ohio.

"Llevamos varios años intentando ampliar nuestra familia y hemos explorado diversas maneras de hacerlo. Esta fue una de las cosas que discutimos seriamente y que tenía posibilidades reales para nosotros", confesó la actriz ese mismo año a Billy Bush de Access Hollywood. Por aquel entonces, se filtró la identidad de la mujer que dio a luz a las mellizas.

Parker ha mantenido una postura especialmente protectora respecto a sus hijas menores, que este año alcanzan los 17 años, evitando compartir detalles de su vida privada.

Su marido desveló el año pasado a 'People' que a una de ellas "le repugna la idea de actuar". Asimismo, aseveró en el programa de entrevistas 'Live with Kelly and Mark' que ambas "están muy unidas, pero sin duda quieren su propio espacio, sus propios amigos y su propio tiempo".