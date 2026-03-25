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Último adiós a Fernando Ónega, en fotos: Sonsoles y sus hermanos organizan una emotiva misa funeral junto a familiares y amigos

Isabel Díaz Ayuso, Sonsoles Ónega y Pedro Piqueras, en la Parroquia San Juan de la Cruz
Isabel Díaz Ayuso, Sonsoles Ónega y Pedro Piqueras, en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP
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Numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, la política y del periodismo han querido rendirle un último adiós a Fernando Ónega, mítico comunicador que perdió la vida el pasado 3 de marzo a las 78 años.

La misa funeral, organizada de nuevo este pasado martes, 24 de marzo, en la iglesia madrileña de San Juan de la Cruz, ha estado marcada por la presencia de sus tres hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando, quienes acudieron a la cita de riguroso negro y aún con el recuerdo de su padre muy presente en sus vidas. Ángela Rodrigo, quien fue su gran amor durante los últimos 25 años de su vida, también se personó en la Iglesia.

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Como ya sucedió en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia un día después del fallecimiento de Ónega, amigos y familiares se han acercado para despedir al periodista y honrar su legado.

Entre otros, destacaron algunos compañeros de profesión como Pedro Piqueras, María Rey, Pedro Ruiz, Fernando Jaúregui o Antonio Casado. También figuras de la política como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: y el diputado y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper. El fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, tampoco quiso perderse la emotiva despedida.

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La misa funeral de Fernando Ónega, en fotos

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega en la Parroquia San Juan de la Cruz
Sonsoles Ónega en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Cristina Ónega

Cristina Ónega sale de la Parroquia San Juan de la Cruz
Cristina Ónega sale de la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Ángela Rodrigo y su hijo Fernando Ónega

Ángela Rodrigo y su hijo Fernando, sosteniendo una foto del difunto periodista, en la Parroquia San Juan de la Cruz
Ángela Rodrigo y su hijo Fernando, sosteniendo una foto del difunto periodista, en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Pedro Piqueras

Pedro Piqueras en la Parroquia San Juan de la Cruz
Pedro Piqueras en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso en la Parroquia San Juan de la Cruz
Isabel Díaz Ayuso en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

El Padre Ángel

El Padre Ángel en la Parroquia San Juan de la Cruz
El Padre Ángel en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Borja Sémper y Bárbara Goenaga

Borja Sémper y Bárbara Goneaga en la Parroquia San Juan de la Cruz
Borja Sémper y Bárbara Goneaga en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Roberto Brasero

Roberto Brasero en la Parroquia San Juan de la Cruz
Roberto Brasero en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Alejandra Prat 

Alejandra Prat en la Parroquia San Juan de la Cruz
Alejandra Prat en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

María Rey

María Rey en la Parroquia San Juan de la Cruz
María Rey en la Parroquia San Juan de la Cruz. EP

Ónega fue uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.

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