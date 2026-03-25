La misa funeral se ha organizado este pasado martes, 24 de marzo, en la iglesia madrileña de San Juan de la Cruz

La emotiva despedida a Fernando Ónega tras la capilla ardiente: entre gaiteros y aplausos y el dolor de sus hijos

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Numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura, la política y del periodismo han querido rendirle un último adiós a Fernando Ónega, mítico comunicador que perdió la vida el pasado 3 de marzo a las 78 años.

La misa funeral, organizada de nuevo este pasado martes, 24 de marzo, en la iglesia madrileña de San Juan de la Cruz, ha estado marcada por la presencia de sus tres hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando, quienes acudieron a la cita de riguroso negro y aún con el recuerdo de su padre muy presente en sus vidas. Ángela Rodrigo, quien fue su gran amor durante los últimos 25 años de su vida, también se personó en la Iglesia.

Como ya sucedió en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia un día después del fallecimiento de Ónega, amigos y familiares se han acercado para despedir al periodista y honrar su legado.

Entre otros, destacaron algunos compañeros de profesión como Pedro Piqueras, María Rey, Pedro Ruiz, Fernando Jaúregui o Antonio Casado. También figuras de la política como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: y el diputado y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper. El fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, tampoco quiso perderse la emotiva despedida.

La misa funeral de Fernando Ónega, en fotos

Sonsoles Ónega

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Cristina Ónega

Ángela Rodrigo y su hijo Fernando Ónega

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Pedro Piqueras

Isabel Díaz Ayuso

El Padre Ángel

Borja Sémper y Bárbara Goenaga

Roberto Brasero

Alejandra Prat

María Rey

Ónega fue uno de los cronistas más destacados de los primeros tiempos de la Transición española y una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.