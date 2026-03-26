Rocío Molina 26 MAR 2026 - 13:28h.

La intérprete ha revelado cómo ha sido el encuentro con Tamara Gorro, actual pareja de Cayetano Rivera, tras coincidir en un evento

El consejo de Blanca Romero a Tamara Gorro sobre su relación con su ex Cayetano Rivera

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Blanca Romero ha vuelto a manifestar lo contenta que está por el buen momento personal que atraviesa su ex Cayetano Rivera tras salir a la luz su relación con Tamara Gorro. La actriz, que ya manifestó su opinión sobre la historia más mediática del momento ha reforzado lo que piensa y le ha dedicado unas cariñosas palabras a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tras coincidir ambas en el evento del lanzamiento de 'Geely', grupo de automoción.

La intérprete de 'Pura sangre' y exconcursante de 'Bailando con las estrellas' tiene muy buen recuerdo de todo lo que vivió con el torero y en más de una ocasión ha admitido que él se portó "como un caballero", aunque su matrimonio no saliera bien. Para Blanca Romero, Cayetano Rivera es el padre de su hija Lucía Rivera y todo lo que a él le haga feliz es bueno para ella. Y, este encuentro en el que ha coincidido con Tamara Gorro ha venido a reafirmar la buena sintonía que hay entre ellas.

Tras conocer que la modelo ya conoce a su hija Lucía Rivera y preguntar cómo ha sido ese acercamiento entre ellas, Blanca Romero ha revelado cómo ha sido ese encuentro tras verse y hablar un poco entre ellas, aprovechando esta pregunta para mandarle a Tamara Gorro un mensaje en torno a los problemas de salud de los que ha hablado recientemente. "Ya la vi en la puerta y coincidí con ella, ya la saludé, que viene guapísima".

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La actriz ha reconocido que hacia la actual pareja de Cayetano Rivera solo puede tener "buenas palabras" y ha dejado claro que en algunos aspectos se parecen mucho entre ellas. Blanca Romero ha descrito a Tamara Gorro como una mujer "todoterreno" y, al igual que le pasa a ella también, siempre tiene que estar en movimiento, aunque le hayan obligado a hacer un parón forzoso. "Como yo, que estamos paradas poco y necesitamos vidilla. Pero bueno, ya está estupenda, ya está bien", ha recalcado tras el encuentro en el que han coincidido.

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Sin querer pronunciarse en nada relativo al contacto que esta ha tenido con su hija Lucía Rivera porque es un tema en el que no entra, la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' ha concluido intervención, dejando claro que está muy feliz junto a Quique Sánchez Flores tras los rumores de crisis que había entre ellos y que no descarta irse fuera a trabajar para alejarse una temporada de los focos.