Lorena Romera 26 MAR 2026 - 13:54h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' han dado un paso clave a pocos meses de su 'sí, quiero'

Marieta desvela el destino de su luna de miel con Suso Álvarez: "Mi viaje soñado"

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Marieta y Suso Álvarez se encuentran en uno de los momentos más dulces de su vida, ultimando los detalles para su boda. A pocas semanas de pasar por el altar, la pareja de colaboradores de Telecinco, exconcursantes también de realities como 'Supervivientes', ha anunciado una feliz noticia a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

Es un momento muy especial para la de Elche y el de Barcelona, que no han dudado en hacer partícipes a sus seguidores, que se han convertido para ellos en una red de apoyo incondicional. Entre los dos acumulan más de un millón de usuarios que no pierden detalle de cada actualización de su vida. Especialmente si tiene que ver con detalles relacionados con la boda.

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En estos últimas semanas, la que fuera ganadora de 'GH DÚO' ha contado todo lo que tiene que ver con el lugar escogido, el menú, los invitados y sus invitaciones... incluso ha compartido un vídeo vestida de novia, guardando el secreto de cuál ha sido el diseño que ha escogido para su gran día.

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"Ya no hay vuelta atrás"

Pero ahora la pareja, de forma conjunta, ha compartido una feliz noticia. Con casi tres meses de antelación -según la fecha de boda prevista que dieron en su día, el 3 de julio de 2026-, los exconcursantes de 'Supervivientes' han dado un paso clave para su 'sí, quiero'. "Entregando el expediente matrimonial, ya no hay vuelta atrás", ha comentado el que se diera a conocer en 'Gran Hermano' en un storie en el que vemos a su futura mujer firmando los papeles.

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Muy ilusionada, la influencer le ha contado a sus seguidores cómo ha vivido este momento: "Hemos ido a entregar al juzgado el expediente matrimonial con nuestros testigos... Así que, cariño, ya no hay vuelta atrás". "He cavado mi propia tumba", comenta el colaborador entre risas. Un comentario que provoca las carcajadas de la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.