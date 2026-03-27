Rocío Molina 27 MAR 2026 - 13:40h.

El presentador ha reaparecido veinte días después de ganar 'GH DÚO' y ha hablado de su situación actual y de cambios en su vida

Los detalles del 59º cumpleaños de Belén Rodríguez: desde los invitados hasta su look para la ocasión

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Tras casi veinte días alejado de los focos, Carlos Lozano ha reaparecido con imagen renovada y novedades en su vida en el campo. El ganador de 'GH DÚO 2026' no ha querido faltar al 59º cumpleaños de su amiga y compañera Belén Rodríguez. Tras protagonizar un momentazo emocionante a su llegada al entregarle un ramo de rosas a la homenajeada, el presentador ha hablado de su aumento de peso y de algunos cambios que se han producido en su vida.

Este tiempo de desconexión le ha servido para volver a conectar y estar junto a los suyos. Y, según sus propias palabras está ahora en un momento feliz y todavía más exultante al reencontrarse con amigos y muchos compañeros en el cumpleaños de Belén Rodríguez.

De vuelta a su vida en el campo, Carlos Lozano ha contado una gran novedad que se ha encontrado a su llegada y que ha revelado ilusionado a los periodistas de Europa Press que le han preguntado a su llegada al Museo Chicote, lugar en el que Belén Ro ha montado su fiesta de cumpleaños. "He visto a mis animales, he tenido 16 corderos en este tiempo que he estado afuera"

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Y no es lo único que el presentador ha festejado de los cambios que se han producido en él. Este tiempo de desconexión le ha servido para "engordar un poquito" y recuperar la forma física que había perdido tras su estancia en la casa de Tres Cantos.

Tras compartir con entusiasmo estas novedades, el ganador de 'GH DÚO' tampoco ha esquivado la polémica sobre su relación con Cristina Piaget. ¿Cómo están en estos momentos? "Ella me dio la vida en la casa y la quiero mucho", son las palabras con las que ha zanjado que exista mal rollo entre ellos después de que este escuchase cosas que la modelo habló de él y que no le hicieron gracia.

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Con ganas de seguir haciendo nuevos proyectos y apariciones en televisión, Carlos Lozano ha desmentido también que haya algo más entre él y Belén Rodríguez, asegurando que entre ellos hay una bonita amistad que ha salido todavía más reforzada tras su paso por 'GH DÚO'.

El presentador se encuentra en un momento pleno de su vida tras llevarse el maletín y ahora busca el equilibrio entre su vida en el campo, que llena mucho y el hacer nuevas apariciones televisivas al verse tan querido y arropado por el público.