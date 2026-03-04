Ana Carrillo 04 MAR 2026 - 14:04h.

La audiencia ha decidido, con más de un 60% de los votos en la app de Mediaset Infinity, que Carlos Lozano se convierta en el ganador de la cuarta edición de 'GH DÚO' frente a Anita Williams. El madrileño lo ha celebrado con dos de las personas más importantes de su vida: su hija, Luna Lozano, y su exmujer, Mónica Hoyos, que ha sido su defensora en plató durante toda la edición.

El compañero de dúo de Cristina Piaget soñaba con reencontrarse con su hija, que está estudiando fuera de España, pero que se ha desplazado hasta Madrid para acompañarle en este día tan importante para él, en el que ha conseguido proclamarse vencedor diez años después de ser derrotado frente a Laura Matamoros en la final de 'Gran Hermano VIP 4'.

Tras la final, Luna ha mostrado en sus stories su felicidad por la victoria de su padre, pero también ha elogiado a Anita Williams, con la que ha compartido una foto y ha escrito: "¡Otra reina!"; junto al emoji de un corazón. Ya dentro de la casa de Tres Cantos, Carlos Lozano le contó a la ex de Montoya que su hija la había admirado mucho durante su paso por 'Supervivientes 2025' y la catalana le confesó que tenía muchas ganas de conocerla para ponerle cara después de escucharlo a él hablar de ella.

Primeras palabras de Anita Williams tras su derrota

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha atendido en exclusiva a las compañeras de la web de Telecinco y les ha contado que está feliz por haber llegado a la final de la cuarta edición de 'GH DÚO' y que ha "enterrado el hacha de guerra" con Carlos Lozano. También ha desvelado qué hubiera hecho con el premio si hubiera conseguido llevarse el maletín, ¡dale al play para conocer sus declaraciones!