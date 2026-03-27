Así es el dormitorio de Anna Ferrer Padilla de su casa, con vestidor y baño integrado

Berto González 27 MAR 2026 - 08:03h.

El dormitorio de Anna Ferrer Padilla destaca por su diseño moderno y minimalista con luz natural, un amplio vestidor y un baño integrado

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Anna Ferrer Padilla ha abierto las puertas de su casa en el centro de Madrid, una vivienda que reformó por completo tras adquirirla a finales de 2023. El resultado es un piso funcional y acogedor en el que cada detalle ha sido cuidado al máximo por la influencer. Entre todas sus estancias, el dormitorio principal destaca por su diseño práctico, luminoso y conectado con otras zonas clave de la casa, como el vestidor y el baño en suite, creando un espacio cómodo pensado para el día a día.

La casa de Anna Ferrer Padilla responde a un estilo moderno con esencia nórdica y predominio de tonos neutros y líneas limpias. La influencer apostó por una reforma integral para adaptar la vivienda a sus necesidades, creando espacios abiertos y díafanos para aprovechar el espacio al máximo. El resultado es un piso de cerca de 80 metros cuadrados donde prima la funcionalidad y también el diseño.

La vivienda cuenta con una distribución abierta en la que las zonas principales se organizan alrededor del salón principal. La cocina abierta al salón y al comedor permite crear un ambiente amplio y luminoso, mientras que otras estancias como el despacho o el vestidor están pensadas para facilitar el día a día y se encuentran cerca del dormitorio principal. La decoración navega entre muebles de tonos claros, materiales naturales y detalles personales que aportan calidez a las diferentes estancias.

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Un dormitorio con luz natural, amplio vestidor y baño integrado

El dormitorio principal sigue esa misma línea estética moderna con esencia nórdica del resto de la casa, con un diseño sencillo y muy funcional. La estancia está dominada por una cama de tamaño amplio vestida con ropa de cama en tonos claros, donde destacan los textiles en blanco y gris. Sobre la cama, varios cojines en tonos neutros aportan un toque más cálido y acogedor.

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A los pies de la cama, una manta con un estampado en negro añade contraste y dinamismo, manteniendo el estilo minimalista pedrominante de la estancia. El suelo de madera clara refuerza la sensación de calidez, mientras que las paredes blancas ayudan a potenciar la luminosidad. Frente a la cama, una ventana permite la entrada de luz natural, convirtiendo el dormitorio en un espacio muy agradable durante el día. Junto a ella, se ha colocado un pequeño sillón o butaca con cojines, creando un rincón cómodo para descansar o leer.

Uno de los elementos más prácticos del dormitorio es su conexión directa con el vestidor. Este espacio está organizado con armarios blancos de suelo a techo que permiten mantener todo en orden sin saturar la estancia y ayuda a mantener el estilo minimalista. La elección del color blanco hace que el vestidor se integre perfectamente con el resto de la casa, manteniendo ese estilo limpio y uniforme que Anna le ha querido dar a su hogar. El vestidor cuenta además con una alfombra en tonos claros que aporta confort y delimita la zona, mientras que la iluminación en tonos cálidos colocada en el techo garantiza una buena visibilidad en todos los espacios.

El baño integrado completa la estancia. Se trata de un baño moderno donde predominan los tonos blancos y los acabados sencillos. La zona de lavabo cuenta con un mueble suspendido de madera en color claro, acompañado de un espejo vertical que amplía visualmente el espacio. La ducha, cerrada con mampara de cristal, es de estilo moderno y está completamente alicatada, además de contar con una ducha con hidromasaje. En cuanto a los detalles decorativos, Anna Ferrer ha colocado una pequeña lámpara de luz cálida y un difusor aromático que ayuda a crear un ambiente más relajante.