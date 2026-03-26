Rocío Molina 26 MAR 2026 - 08:03h.

La influencer e hija de Paz Padilla ha compartido con sus seguidores un detalle de su boda con Mario Cristóbal que no tiene claro

Anna Ferrer se viste de novia y su madre Paz Padilla se emociona hasta las lágrimas: "No puedo soportarlo"

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Anna Ferrer Padilla ha hablado de un tema nuevo de su boda con Mario Cristóbal y ha pedido ayuda a través de su perfil oficial de Instagram. La hija de Paz Padilla está compartiendo todos y cada uno de los pasos que está dando para el día más especial de su vida y, aunque tiene las ideas muy claras, hay algunas cuestiones que le generan dudas. Para gestionar esta situación, la influencer ha acudido a su legión de seguidores en busca de respuestas.

Después de verla vestida de novia y dar la fecha y lugar de su boda, la creadora de contenido, de 29 años, quiere dejar cerrada otra tarea que es muy importante, pero que no está teniendo tan clara como las anteriores. Desde que hiciese público su compromiso con Mario Cristóbal, Anna Ferrer ha pasado por muchas fases: desde el estrés de los comienzos hasta el darse cuenta de lo reforzada que está saliendo su relación con esta aventura y de que no hay mejor elección para ella que su prometido del que cada día está más enamorada.

Sin embargo, hay una cuestión que se le está resistiendo y la hija de Paz Padilla ha recurrido a sus seguidores para que le ayuden en uno de los aspectos más importantes para cualquier novia: el tema del maquillaje. "Me ayudáis a elegir? Tengo dudas con el tono del colorete y de labios", ha dicho mostrando las opciones por las que se decanta.

Por un lado, la influencer se ha puesto la base de maquillaje para lucir una "piel bonita y luminosa" y hasta ahí sí que tiene claras las ideas. El conflicto se plantea con el colorete y el tono de los labios. Anna Ferrer se ha probado distintas combinaciones (una apostando por dos tonos más fuertes y otra entre un rojo y rosa más dulce). Y, de cara a su elección y a los consejos que pueda recibir, la hija de Paz Padilla ha dado unos datos que hay que tener en cuenta de su enlace. "Pensar que es en septiembre a las seis de la tarde y en un atardecer y noche", ha advertido.

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Según, ella misma también ha compartido su prueba de dos máscaras de pestañas y de varios labiales de diferentes tonos. "Esto me genera muchas dudas", ha reconocido, aunque espera después de este vídeo en el que ha hecho partícipes a sus seguidores de uno de los preparativos de su boda pueda ver la luz con las respuestas que le den.

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"Lo más natural que puedas", "el colorete que te pusiste primero y el último labial", "la máscara de pestañas que sea resistente al agua", "el colorete más rosa y la última barra labial", son algunos de los consejos que ha recibido y que se verá si en seis meses a la influencer le han servido para su boda.