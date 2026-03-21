Natalia Sette 21 MAR 2026 - 09:00h.

La influencer cuenta ilusionada cómo sus amigas organizaron todo para darle la mayor sorpresa de su vida

Anna Ferrer Padilla rompe a llorar al hablar de su boda con Mario Cristóbal

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Anna Ferrer Padilla cuenta los días para su boda , pero antes de dar el ‘sí, quiero’, ha vivido uno de los momentos más especiales de esta etapa: su despedida de soltera. La influencer desvela cómo la engañaron y cómo un fin de semana que parecía tranquilo, se convirtió en una escapada que no olvidará nunca.

La hija de Paz Padilla ha desvelado ahora cómo sus amigas consiguieron engañarla por completo para organizarle esta sorpresa y hacerle la despedida de soltera de sus sueños . “Yo pensaba que me iba el fin de semana a esquiar. Ya tenía la maleta hecha”, ha comenzado explicando entre risas a través de sus ‘stories’.

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De hecho, Anna tenía todo preparado para un plan totalmente distinto. “Había ido a casa de mi madre a por mis gafas, mis cosas de esquiar, tenía este look que iba a estrenar”, ha contado mientras muestra el mono de esquí que pensaba utilizar. Pero la realidad era muy diferente.

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El engaño fue mucho más elaborado de lo que imaginaba. “Yo pensaba que me iba al Polar Sound con Anita, me había mandado el planning. Me engañaron”, ha confesado. Sus amigas sin duda cuidaron hasta el último detalle para que ella no sospechara nada.

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El momento llegó justo un día antes de la supuesta escapada. “Yo me iba el viernes y el jueves llaman al timbre y abre Mario”, ha relatado. Sin embargo, la sorpresa aún estaba por llegar. “Vuelven a llamar ya arriba y me dice Mario que abra yo que él está en el baño”, ha continuado.

“Cuando voy a abrir no veo a nadie, me asomo y es cuando aparecen mis amigas con el pasamontañas”, ha contado. La reacción fue inmediata: “Bueno, les cerré la puerta y todo del susto que me pegué”. Un momento que, según ella misma reconoce, la dejó completamente descolocada: “Estaba en shock”.

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Al tener en la cabeza que su plan sería irse de fin de semana a la nieve, en ningún momento se esperaba que sus amigas se plantaran en la puerta de su casa. Fue una sorpresa muy bonita para ella aunque de primeras se llevara un gran susto.

Tras la sorpresa inicial, Anna descubrió que su destino no tenía nada que ver con la nieve. “Yo tenía mi maleta para esquiar y me dijeron que no, que hacía 20ºC”, ha explicado, desvelando así que el viaje era, en realidad, a Málaga. Una vez allí, la influencer ha disfrutado de un fin de semana lleno de risas, planes improvisados y momentos inolvidables junto a sus amigas. “La verdad que hemos estado en Málaga increíblemente bien”, ha asegurado.