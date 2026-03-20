Natalia Sette 20 MAR 2026 - 16:51h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', junto al equipo de su chico, le hace una sorpresa muy especial por el Día del Padre

Estela Grande rompe a llorar al compartir un desgarrador mensaje sobre cómo está viviendo la maternidad

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Estela Grande y Juan Iglesias están viviendo un momento único desde el nacimiento de sus mellizos, Luca y Liah. Si hace unos días era ella quien compartía ilusionada el regalo que había preparado por el primer Día del Padre, ahora la emotiva sorpresa ha llegado por parte del Getafe Club de Fútbol, el equipo de su chico.

Tal y como ha mostrado la propia Estela en sus redes sociales, el lateral del Getafe CF recibió una sorpresa muy especial junto a algunos de sus compañeros, todos ellos padres primerizos o recientes. “El otro día le organizaron una sorpresa a Juan y a otros compañeros desde su club para celebrar su primer Día del Padre”, ha explicado la influencer.

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“Os dejo el vídeo para que lo veáis porque es súper bonito y emotivo. Una lloradita y a seguir”, ha puesto emocionada. En el vídeo, se puede ver cómo Juan reflexiona sobre el significado de este día tan importante para él. “Es un día muy importante, yo siempre lo he celebrado con mi padre porque es para mí muy importante, un referente”, comienza diciendo. Para él, la familia ocupa un lugar fundamental en su vida.

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Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos llega cuando habla de Estela. “Cada día me sorprende más, saca fuerzas de donde no las hay. Estoy muy orgulloso de tenerla y de que sea la madre de mis hijos”, confiesa, mostrando la admiración que siente por su pareja en esta nueva etapa.

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La sorpresa no termina ahí. Desde el club habían preparado algo aún más especial: un vídeo en el que las madres de los hijos de los jugadores les dedicaban unas palabras. En el caso de Juan, el mensaje de Estela lo emocionó profundamente: “Este es el vídeo más especial que he grabado nunca, el más emotivo también. Te queremos mucho, papi”, decía la creadora de contenido con sus dos pequeños en brazos.

Tras ver las imágenes, la reacción del futbolista fue completamente sincera. “Se me pone la piel de gallina porque te cambia la vida por completo”, reconocía emocionado. “Todo gira en torno a ellos, cada cosa que haces…”, comenzaba a decir, sin poder terminar la frase. Y es que en ese preciso instante, Estela aparecía de forma inesperada junto a sus dos bebés, dejando a Juan completamente en shock.

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Con una enorme sonrisa, no dudaba en acercarse a ellos para abrazarlos y besarlos, protagonizando una escena cargada de ternura. “Ojalá seamos muy felices y la familia que estemos formando sea muy especial”, terminaba diciendo el futbolista, visiblemente emocionado.