Rocío Molina 19 MAR 2026 - 13:55h.

La determinación de la influencer y exconcursante de 'GH VIP' ante la declaración de guerra de Diego Matamoros a Carlo Costanzia

Estela Grande rompe a llorar al compartir un desgarrador mensaje sobre cómo está viviendo la maternidad

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Estela Grande se ha mostrado más tajante que nunca al trazar la línea roja que marca su pasado y, en concreto, a la hora de hablar de Diego Matamoros y de todo lo relacionado con su familia. Aunque la exconcursante de 'GH VIP' se encuentra inmersa en su faceta como madre, disfrutando de sus mellizos Luca y Liah, sí que es consciente del enfrentamiento que han protagonizado recientemente su ex para salir en defensa de su hermana Laura Matamoros con Carlo Costanzia. Un tema por el que le han preguntado a la influencer de 32 años y del que se ha desmarcado ante los medios.

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En este punto de su vida, la determinación de Estela Grande es total y ha vuelto a insistir en que en la actualidad no tiene ningún tipo de relación con Diego Matamoros, sin tener "ninguna intención" de retomar la comunicación con él. Pero a pesar de que no quiere ese contacto ni atender a las preguntas, la influencer le desea que esté bien porque otro tipo de reacción no va con ella. "Nunca desearía nada malo a nadie, es algo muy feo y está fatal".

Estela Grande ha desvelado que sí se ha enterado del conflicto de Diego Matamoros con Carlo Costanzia porque lo ha visto en los medios, pero ha declarado rotunda que no le interesa. "Este tema no tiene nada que ver conmigo", ha respondido rotunda, evitando dar cualquier opinión o hacer algún comentario.

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Del pasado de Diego Matamoros a una posible boda con Juan Iglesias

La creadora de contenido ha insistido que tiene otras prioridades y que realmente le ocupa todo su tiempo es la crianza de sus hijos. De esta manera, Estela Grande ha cerrado cualquier tipo de conversación con esa parte de su pasado para hablar en la actualidad de su presente. Y ha sorprendido a los periodistas al contemplar la posibilidad de una futura boda con Juan Iglesias cuando antes era una idea que descartaba.

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"Siempre he dicho que no. Ya he pasado mi duelo de casamiento, pero a lo mejor algún día. No está ni en mis prioridades ni planes, pero igual algún día", ha dicho sobre este cambio de opinión que ha surgido a partir de nacer sus mellizos y ver el buen equipo que hacen en familia.