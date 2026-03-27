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Manuel Cortés ha contado lo que muchos estábamos esperando desde hace tiempo. Tras salir a la luz el conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila, se rumoreó que uno de los motivos del distanciamiento entre tía y sobrina es que el hijo de Raquel Bollo sería "confidente" de la sobrina de la socialité.

Manuel Cortés suelta el 'bombazo' sobre sus relaciones con Gloria Camila

Sin desvelar qué es lo que le ha llevado a las dos familiares a separarse, el cantante ha querido contar su 'verdad' con Gloria Camila que nadie sabía hasta ahora. "¿Rocío Flores sabe que tú tenías relaciones íntimas con Gloria Camila mientras estaba con Álvaro?", le pregunta Antonio Rossi en directo en '¡De viernes!'. "Sí", confirma Manuel Cortés.

Nada más soltar el 'bombazo', Lycia Lozano no ha dado crédito con sus palabras y ha reaccionado con alucine . "¡Esto es un notición!", exclama la colaboradora del programa de Telecinco.

Cortés asegura que era algo que cree que muchos se esperaban. "No me lo tomo como una bomba, porque me extraña que nadie lo haya llegado a entender", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El hijo de Raquel Bollo ha detallado en directo todo lo que ha vivido con Gloria Camila. Desvela que han sido "7 años" en los que han "intimado" y que en ningún momento han llegado a "oficializar" nada.