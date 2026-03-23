Lorena Romera 23 MAR 2026 - 14:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' cuenta detalles en exclusiva tras conocerse que está embarazada de su primer hijo

Claudia Martínez y Mario González anuncian que esperan su primer hijo juntos

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Claudia Martínez está esperando su primer hijo junto a Mario González. La que fuera tronista de 'MyHyV', participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes', anunciaba hace unas horas a través de su perfil de Instagram que está embarazada. Tras hacerse pública la noticia, desde Telecinco Outdoor nos hemos puesto en contacto con ella para conocer detalles en exclusiva. La influencer de 29 años ha desvelado cómo se encuentra. Además, ha hablado sobre sus primeros síntomas.

La pareja, -que se reconciliaba en diciembre del año pasado, momento en el que tomaban la decisión de mudarse a vivir juntos- se encuentra en el momento más dulce de su relación. Ahora, tras más de tres años juntos, la catalana y el madrileño han decidido convertirse en padres, convirtiendo en hermano mayor a Hugo, el hijo que Mario González tiene de su anterior relación con Sheila González.

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Hablamos en exclusiva con Claudia Martínez

"Un poquito de ti, un poquito de mí", ha escrito la creadora de contenido en el carrusel de fotos en el que ha anunciado la noticia de su embarazo. Una publicación que ya acumula cientos de miles de reacciones. Desde Telecinco Outdoor, hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en exclusiva. La que fuera en su día tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' nos ha contado que se encuentra "superbien", y que están "muy, muy, muy felices".

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Tras estas declaraciones en exclusiva, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha publicado unos stories en los que se sincera sobre sus primeros síntomas. A excepción de los primeros cuatro días, en los que tuvo náuseas y mucho "dolor de pecho" (reconoce que le ha costado mucho ocultarlo, porque lo tiene "gigante"), señala que tan solo tiene "hambre todo el rato".

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Por lo demás, la creadora de contenido celebra que está teniendo un embarazo muy bueno. Según ha adelantado, está embarazada de casi 17 semanas (que se traduce en unos cuatro meses) y todavía no conocen el sexo del bebé. En lo que respecta a cómo celebrarán el gender reveal, lo están ya "organizando para dentro de dos semanas". "Nos hace mucha ilusión, vendrá toda mi familia de Barcelona, nuestros amigos...", cuenta ilusionada a través de sus redes, donde ha prometido que irá contando todos los detalles de su embarazo.