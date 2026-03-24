Lorena Romera 24 MAR 2026 - 16:53h.

La exconcursante de 'Supervivientes' confiesa que no es un embarazo buscado, pero habla emocionada del momento en el que supo que iba a ser madre

Exclusiva | Claudia Martínez habla de sus primeros síntomas del embarazo

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Claudia Martínez ha desvelado cómo se enteró de que estaba embarazada. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha publicado unos stories en los que explica cómo descubrió que iba a ser madre junto a Mario González. Un embarazo que no era buscado, tal y como ha confirmado, pero "sí muy deseado".

La pareja, que se había reconciliado a finales del pasado año, decidieron mudarse a vivir juntos en enero. Concretamente, dos días después de Reyes. "Ese día yo estaba muy mareada. Escribí a Mario para decirle que me encontraba muy mal y que me apetecía un bocadillo de jamón york. Yo no como carne desde hace meses (excepto en la sopa de sobre). Entonces para mí era muy raro que me apeteciera jamón, pero en ese momento lo asocié al mareo, al estrés, la mudanza...", relata la catalana, de 29 años.

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"Me apetecía un bocadillo de jamón y yo no como carne"

La creadora de contenido reconoce que estaban en un momento "muy estresante" y que por eso no le dio "más importancia" al asunto. "Pero ese finde me puse muy mala, tuvo que venir el médico a casa. Estuve tomando medicación para las náuseas porque me encontraba fatal. Pensábamos que era una gastroenteritis", reconoce la influencer, que hace hincapié en que solo han sido esos días los que se ha encontrado mal y ha sufrido síntomas de este tipo. Después, "todo ha sido increíble".

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Además, por esas fechas, "os dije que me dolían mucho los pechos y muchas de vosotras me dijisteis que podía estar embarazada, que era un síntoma. Yo decía que no...", recuerda la exconcursante de 'Supervivientes'. Fue la prima de Mario quien le llevó a casa un test de embarazo. "Estuvo el test aquí en casa todo el finde, sin tocar... Y ya dijimos: 'Bueno, vamos a hacerlo, ¿no?'. Estábamos como de medio cachondeo porque estábamos convencidos de que era que no", reconoce la joven.

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"No ha sido buscado, pero sí muy deseado"

Pero no fue así. El test resultó positivo y Claudia Martínez y Mario González se encontraron con la sorpresa de que iban a ser padres. "No ha sido buscado, pero sí muy deseado", cuenta la colaboradora de los debates de 'Supervivientes', que ha concedido una entrevista para '¡Hola!'. "Estoy cagada, sí, pero muy feliz. Me encuentro genial y ya estoy pensando en transformar la habitación que antes era un vestidor en un cuarto infantil con cuna", reconoce.

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En estos stories, Claudia Martínez cuenta que sabe que está embarazada desde enero. Ahora, se encuentra en la semana 17 de gestación y todavía no conoce el sexo de su bebé. "Ha sido muy duro tener que ocultar todo esto, pero ya entenderéis muchas cosas", puntualiza.

Como, por ejemplo, la urgencia con la que Mario González acudió a casa para llevarla al hospital cuando se hizo el esguince tras un accidente con Cody, su mascota. En ese momento, la pareja de 'La isla de las tentaciones' temía que pudiera pasarle algo a su bebé. Pero todo quedó en un susto.