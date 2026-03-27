Rocío Molina 27 MAR 2026 - 18:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha atrevido ella misma ha hacer un cambio de look radical: la reacción de Tony Spina

Marta Peñate habla por primera vez de su betaespera en su proceso para quedarse embarazada: "Nadie te prepara para ese momento"

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Marta Peñate se ha lanzado a la piscina y ha demostrado que no tiene miedo a la hora de atreverse y que en otra vida como ella misma dice fue peluquera. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha cogido las tijeras y se ha cortado ella misma el pelo para hacer un cambio radical. Así ha sido la reacción de Tony Spina cuando le ha enseñado el resultado.

Después de hablar de la secuela que arrastra tras su último aborto, la presentadora de 'Tentaciones privé' ha dejado a un lado su mayor inquietud y preocupación para mostrar ese lado alocado que tanto gusta a sus seguidores. En este caso, la canaria ha cogido un tinte y las tijeras para someterse ella misma a un cambio de look.

Sin vacilar y con mucho entusiasmo por verse con una nueva imagen, Marta Peñate ha advertido antes de empezar que iba a "cometer una locura" y ha dado una pista del corte que se iba a hacer. "No tengo flequillo desde el 2015. La vida es de los valiente y estoy muy loca", son las palabras que ha pronunciado antes de lanzarse a su sesión de peluquería casera.

Sin embargo, tal como ha mostrado la de las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, en el vídeo que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, a medida que ha ido avanzando en el proceso su entusiasmo se ha tornado en arrepentimiento. "La he cagado", ha dicho tras verse en el espejo y tratando de arreglar el corte que se ha hecho.

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La reacción de Tony Spina al nuevo corte de Marta Peñate

A pesar de apurarse al principio, Marta Peñate ha seguido constante en su tarea y se ha mostrado positiva. "No me juzguéis. Creo que algo se puede hacer", ha dicho para darse ánimos y ha seguido cortando con la tijera.

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La reacción de Tony Spina no se ha hecho esperar y, lejos de agasajarle con los piropos a los que acostumbra, este ha sido tajante. "Eres un desastre". El exconcursante de 'Supervivientes' se ha reído con la ocurrencia de Marta Peñate y le ha insistido en que se tenía que haber aplicado solo el tinte.

Sin embargo, la espontaneidad de Marta Peñate con la idea de cortarse ella misma el pelo y la reacción de su novio han tenido premio en las redes. Sus seguidores han aplaudido a la pareja por lo mucho que les gustan sus vídeos y el tándem que forman. "Sois maravillosos", "me hacéis reír siempre".