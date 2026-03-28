Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 02:12h.

Ylenia Padilla confiesa si se arrepiente de sus comienzos en la televisión: "Ahora lo veo bastante lamentable"

Ylenia Padilla explica los motivos de su desaparición mediática en su regreso a la televisión: "Se me empezó a linchar"

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Después de más de cinco años de ausencia, la vuelta a la televisión de Ylenia Padilla se ha hecho realidad en ‘¡De viernes!’ En el ‘Scoop’ de esta semana, Ylenia ha concedido su entrevista más íntima y personal. Sin filtros, la famosa se ha sincerado sobre su desaparición mediática y ha recordado sus inicios. ¿Se arrepiente de su participación en 'Gandía Shore'? ¿Cuál es su relación actual con Labrador?

En el año 2012, la televisión irrumpió en el rumbo de Ylenia Padilla, el programa 'Gandía Shore' se cruzó en su camino y le cambió la vida para siempre. Una oportunidad que surgió después de que, como la famosa ha contado, conociese a Labrador por las redes sociales y este le pidiese que se apuntase al casting: "Fui por una ilusión, llámalo amor, y fue por eso por lo que fui".

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Ylenia confiesa si se arrepiente de su paso por 'Gandía Shore'

En este programa, Ylenia Padilla mostró una imagen de lo más polémica. Por eso mismo, Santi Acosta ha querido saber si se arrepiente de la imagen que dio: "Si no hubiese hecho eso, hoy no estaría aquí, no habría aprendido tanto de la vida, no habría tenido posibilidad de evolucionar. También me trajo cosas buenas", ha contestado Ylenia, que también ha contado cómo se tomó su familia su participación en el reality:

"Se lo tomaron bastante bien dentro de lo que el formato era, porque yo ahora lo veo bastante lamentable. Me dijeron "ya está hecho aprovecha las oportunidades", le ha dicho Ylenia Padilla al presentador de '¡De viernes!'

Ylenia Padilla habla sobre su polémica relación con Labrador

Sin lugar a dudas, la mediática relación de Ylenia y Labrador marcó la historia de la televisión en nuestro país, un tema sobre el que la propia Ylenia Padilla ha hablado en su regreso televisivo: "Él en el programa se portó muy mal conmigo, me decía cosas horrorosas. Yo no fui una santa, pero él era el que empezaba. Ver como se tiraba a otras en un baño y luego se metía en mi cama, fue duro".

Respecto a su actual relación con Labrador, Ylenia ha declarado: "Durante varios años no hemos tenido relación. Después de 'Gandía' nunca hemos vuelto a tener nada íntimo". Aunque, a raíz de los recientes rumores sobre el posible reencuentro entre ambos en un conocido reality, Ylenia ha confesado: "Hemos retomado un poco más las conversaciones. Hemos hablado bastantes noches. Ya somos más maduros. Una vez me pidió perdón por cómo se portó, eso le honra".