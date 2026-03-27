Antía Troncoso 27 MAR 2026 - 02:20h.

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¡Teresa Seco ha batido un récord! En la gala de esta noche de 'Supervivientes 2026' Jorge Javier se dirigía a la modelo para comunicar, durante una de las conexiones en directo del presentador, la gran noticia del asombroso e insólito récord que está habia cumplido. Algo nunca antes visto en la historia del programa: ¡Ha estado tumbada más de 20 horas!

Así se lo anunciaba Jorge Javier a los concursantes: "Me quiero poner muy serio porque ha sucedido algo en 'Playa Victoria', ahora 'Playa Derrota', que merece ser señalado. Un comportamiento inesperado y preocupante protagonizado por uno de vosotros. Estamos atónitos. La protagonista eres tú, Teresa Seco"

Tras esto, el presentador daba paso a unas impactantes imágenes en las que se podía ver a Teresa Seco sin pronunciar ni una sola palabra durante horas y tumbada en la gran mayoría de ellas. Tras ver este sorprendente vídeo, Jorge Javier volvía a tomar la palabra para comunicarle a la concursante su gran hazaña:

"Teresa, en esta edición tenemos varios deportistas de élite, pero has sido tú la que ha batido un Récord Guinness. La noticia está ocupando tabloides, telediarios, todos los medios…. Teresa has estado, con todo tu papo, 20 horas tumbada, sin interrupciones", aseguraba el presentador.

Teresa Rompe en llanto tras recibir un toque de atención

En ese momento, Jorge Javier le daba un toque de atención a la concursante: "Imagina por un momentito si a tus compañeros les diera por superar tu récor, ¿cómo crees que llenaríamos el programa?". También, advertía al resto: "No se acerquen a Teresa, no vaya a ser contagioso. En cuanto la vean apártense".

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"No estaba durmiendo ni ha pasado nada. Fue un hecho aislado", se justificaba Teresa, a lo que Jorge Javier le decía: "Llevamos 22 días de concurso, sé que os estáis aclimatando, pero como presentador me gustaría verte más". Teresa no podía evitar romperse al escuchar a Jorge Javier, quien, mientras los supervivientes animaban a la concursante, señalaba: "Esto no es para que te vengas abajo, todo lo contrario".