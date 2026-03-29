Berto González 29 MAR 2026 - 11:00h.

La historia de Dulceida y la concursante de 'Supervivientes': se conocieron en una galería, vivieron una ruptura y ahora tienen una hija

Así es la casa que Alba Paul y Dulceida abandonan: espacios abiertos y con toque industrial

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La historia de amor entre Dulceida y Alba Paul se ha convertido con el paso del tiempo en una de las relaciones más conocidas del universo influencer en España. Tras más de diez años compartiendo momentos juntas y proyectos, la concursante de 'Supervivientes' y la influencer han atravesado diferentes etapas en sus vidas que van desde que se conocieron en una galería en Barcelona hasta su primera boda de ensueño, su ruptura mediática y una reconciliación.

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Hoy en día, Alba Paul y Dulceida viven uno de los momentos más estables y felices de su relación. Tras superar su etapa de crisis y retomar su historia de amor, la pareja ha dado importantes pasos que han reforzado su vida en común.

Uno de los acontecimientos más significativos ha sido la llegada de su hija Aria, que nació el 15 de octubre de 2024 y supuso un cambio radical en su día a día. Desde entonces, ambas han compartido en sus redes sociales algunos momentos de su nueva vida como madres, aunque han decidido mantener la privacidad de la menor en la medida de lo posible.

La maternidad ha supuesto una nueva etapa para las dos influencers, que han adaptado su ritmo profesional y personal a esta nueva vida familiar. Además, ambas firmaron recientemente la hipoteca de su nueva casa, una decisión que demuestra su intención de seguir construyendo un proyecto de vida juntas a largo plazo.

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La compra de esta vivienda se suma así a la nueva etapa que atraviesan como familia, consolidando una relación que, después de varias etapas difíciles, vuelve a estar plenamente estabilizada. "Estoy tan feliz que exploto, mi primera propiedad y con el amor de mi vida", compartió Alba Paul en sus redes sociales.

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Del cómo se conocieron en Barcelona a su ruptura y su reconciliación

La historia entre Dulceida y Alba Paul comenzó de forma casual en 2014 durante la inauguración de una galería en Barcelona. En aquel momento, Dulceida acababa de poner fin a su relación con el fotógrafo Sergi Gómez y acudió al evento como invitada.

Alba trabajaba allí y fue precisamente en ese contexto donde se conocieron por primera vez. Aunque ambas han reconocido que en ese primer encuentro no saltó la chispa, el destino volvió a cruzar sus caminos poco tiempo después.

Durante los meses siguientes coincidieron en distintos eventos y fiestas en la Ciudad Condal, y fue entonces cuando comenzó a surgir una mayor complicidad entre ellas. Con el tiempo empezaron a verse con más frecuencia y la relación fue evolucionando de forma natural. En 2015, Dulceida decidió hacer pública su orientación sexual y confirmó que estaba enamorada de una mujer, iniciando así una etapa importante tanto en su vida personal como de cara a la prensa.

La relación avanzó rápidamente y en 2016 Alba Paul sorprendió a Dulceida con una propuesta de matrimonio durante el Dulceweekend, el festival organizado por la propia influencer. Poco después, el 10 de septiembre de ese mismo año, la pareja celebró su boda en una ceremonia muy especial rodeada de familiares y amigos.

La celebración del enlace tuvo lugar en un enclave muy especial, en la Cala Morisca de Sitges, una localidad costera situada al suroeste de Barcelona donde disfrutaron de una velada única al ritmo de Rozalén mientras vestían unos preciosos trajes nupciales de Ze García. Después de la boda, el matrimonio fijó su residencia en Barcelona.

Durante varios años su relación pareció consolidarse, pero en 2021 anunciaron su ruptura tras atravesar una etapa muy complicada en la relación. "Fue un año y medio de mucho dolor, no hacíamos daño la una a la otra", confesó Dulceida en una entrevista para '¡HOLA!'. Ambas reconocieron posteriormente que aquel periodo fue especialmente duro y que decidieron tomar distancia para poder reconstruirse individualmente. Pasaron casi dos años separadas y mantuvieron incluso meses de contacto cero.

Sin embargo, a comienzos de 2023 sorprendieron a sus seguidores anunciando que habían retomado su relación. La reconciliación marcó un nuevo comienzo para ambas, que desde entonces han mostrado que vuelven a estar muy enamoradas la una de la otra.

Esa segunda oportunidad culminó con una segunda boda y con la consolidación definitiva de su proyecto de vida en común, ahora marcado por la llegada de su hija y por la compra de su nueva casa.