Ana Carrillo 18 FEB 2026 - 20:48h.

Dulceida ha dado su opinión sobre la decisión de su pareja de participar en el reality de Telecinco

¡Nueva concursante confirmada! Alba Paul, creadora de contenido con más de un millón de seguidores en Instagram, es concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Ha sido Jorge Javier Vázquez el que lo ha anunciado en 'El diario de Jorge' y a los pocos minutos, la mujer de la influencer, Dulceida, ha reaccionado a este fichaje en Instagram.

"Posiblemente la locura más grande que voy a vivir en mi vida, espero no defraudaros", ha comentado Alba Paul en el post de Instagram en el que le cuenta a sus seguidores que va a viajar a Honduras para vivir la aventura más extrema de la televisión, en una edición que arranca muy pronto en Telecinco.

En su vídeo, Alba ha confesado que tenía la "espinita" de participar en el reality y que no quería quedarse con las ganas de vivir la experiencia. Ha sido en ese post en el que Dulceida ha revelado que está muy feliz por ver a su pareja cumplir su sueño: "La mejor, ¡qué nervios! Te quiero para siempre, lo harás genial y estoy muy feliz x ti porque cumplas este sueño. Te esperaremos en nuestra casita pero lo más tarde posible".

Algunos de sus amigos influencers ya han comentado la publicación, diciéndole que es su ganadora y que la estarán apoyando. Ha sido el caso de Susana Molina, Jonan Wiergo - que participó en la edición de 'Supervivientes 2023' y fue uno de los finalistas -, Marta Riumbau y Carla Flila.