Lorena Romera 30 MAR 2026 - 17:25h.

El exconcursante de 'Supervivientes' está sufriendo complicaciones pulmonares: su bache de salud

Diego Matamoros recuerda su relación con Marta Riumbau: "Cuando vivía con ella..."

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Diego Matamoros ha emitido un comunicado que ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. El que fuera concursante de 'Supervivientes' llevaba varios días desaparecido, lo que había provocado que sus seguidores le hubirean estado mandando mensajes de preocupación. Una desaparición que, según ha explicado el hermano de Laura Matamoros, responde a las complicaciones pulmonares que sufre.

El sobrino de Mar Flores ha utilizado sus stories para aclarar por qué ha estado sin actualizar sus redes sociales. El joven de 39 años, que es bastante activo en Instagram, dejó de compartir contenido de forma repentina, provocando cierta incertidumbre entre sus más de 400.000 seguidores.

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Ahora, varios días después, el primo de Carlo Costanzia -con quien ha protagonizado un fuerte desencuentro público- ha explicado el motivo de su desaparición mediática. Lo ha hecho a través de un comunicado que, lejos de disipar la incertidumbre de su comunidad, ha generado todavía más preocupación. Y es que el que fuera marido de Estela Grande ha hecho público el bache de salud que está atravesando.

"Perdonad la ausencia en redes sociales, pero ando bastante reventado", ha comenzado expresando Diego Matamoros, que ha explicado que se le ha complicado lo que, en un principio, parecía un resfriado. "He estado con fiebre todo el fin de semana porque ha empeorado lo que creía que era un catarro. Parece ser que es otra cosa", ha señalado.

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Pero el síntoma que más ha preocupado a sus fans ha sido el que hace alusión a sus complicaciones pulmonares. "Estoy con los pulmones bastante tocados. Tengo un silbido al respirar y me canso rápido", ha expresado Diego Matamoros, que le ha pedido a sus seguidores algo de tiempo para su recuperación. "En cuanto me ponga bien, volveré. A ver si pasa esto rápido", se ha desahogado públicamente el que fuera concursante de 'Supervivientes'.