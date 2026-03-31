Compartir







Nuevos testimonios sobre el entorno de Isabel Pantoja vuelven a situar el foco en el uso de dinero en efectivo y en los lugares donde, presuntamente, se almacenaba dentro de su finca de Cantora. Según se relata en el programa 'El precio de...', la tonadillera habría desarrollado una fuerte preferencia por manejar grandes cantidades de dinero en metálico, algo que marcaba su día a día.

De acuerdo con Pepi Valladares, parte del dinero procedente de actuaciones, especialmente en giras por América, se transportaba en efectivo. A su llegada a España, varias personas de confianza participaban en el traslado, incluso utilizando baños de aeropuertos como puntos discretos para repartir el dinero sin levantar sospechas.

Cabezas de toros, habitaciones, vehículos y bolsos: todos los escondites

Una vez en Cantora, el efectivo no se ingresaba inmediatamente en bancos. Según estas declaraciones, se guardaba en distintos escondites dentro de la vivienda. Uno de los lugares señalados era su propia habitación, donde habría un pasadizo oculto entre la ropa. También se menciona la presencia de dinero en otras zonas llamativas de la finca, como la plaza de toros.

El relato describe situaciones en las que grandes sumas eran ocultadas temporalmente en vehículos o bolsos, llegando a permanecer días sin moverse por indicaciones directas. Todo ello apunta a una gestión del dinero poco convencional, aunque se insiste en que poseer efectivo no es ilegal si se puede justificar su origen.

En total, se asegura que en un periodo de tres años se habrían movido más de un millón de euros en efectivo. Estos testimonios dibujan el perfil de una persona que, según quienes la conocieron, estaba “obsesionada” con el dinero y prefería tenerlo siempre bajo su control. Además, Pepi Valladares ha desvelado la sala secreta de Isabel Pantoja, en la zona más privada de Cantora, donde había "arcones azules" donde guardaba el dinero: "Solo tenía acceso ella, Dulce, yo y para de contar", reconocía ella.