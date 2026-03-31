Compartir







Carlos Corbacho ha sorprendido al hablar abiertamente sobre los supuestos movimientos de dinero en efectivo vinculados al entorno de la cantante Isabel Pantoja en 'El precio de...'. Corbacho y Pepi Valladares, examigos de la tonadillera, describen un sistema organizado en el que varias personas de confianza habrían desempeñado un papel clave.

Según el testimonio recogido en el vídeo, figuras como Teresa Pollo y María Navarro eran esenciales en la gestión del efectivo. Teresa Pollo, descrita como administradora de las sociedades de la artista, habría sido una pieza central en el control del dinero, mientras que María Navarro, representante de Pantoja en aquella etapa, se encargaba de recoger los ingresos tras los conciertos.

El 'modus operandi' de Pantoja

Las actuaciones de la tonadillera, que en sus mejores años podían generarle entre 400.000 y 500.000 euros anuales, se cobraban presuntamente en efectivo y el mismo día del espectáculo. Ese dinero, siempre según el relato, era trasladado en maletas y posteriormente almacenado hasta reunir grandes cantidades.

Uno de los aspectos más llamativos del testimonio es el supuesto traslado del dinero a Gibraltar. Allí, según se detalla, se cambiaba a libras y se ingresaba en entidades bancarias gracias a contactos personales. Incluso se menciona que algunas personas del entorno habrían sido registradas como residentes en Gibraltar para facilitar el movimiento de grandes sumas sin levantar sospechas.

"Teníamos una máquina para contar billetes"

Además, Pepi Valladares ha asegurado que se intentó implicarla como testaferros, ofreciéndoles propiedades a cambio de prestar su nombre. Sin embargo, algunas personas se habrían negado a participar en estas prácticas por motivos éticos. Las declaraciones vuelven a poner el foco mediático sobre una de las figuras más conocidas de la música española.

Carlos Corbacho ha contado cómo llevaba el dinero en "mochilas, maletas o bolsos" a Gibraltar porque "la Guarda Civil no te iba a parar": "Se miraba cuánto se podía introducir. Teníamos una máquina para contar billetes y hacíamos fajos", reconocía.

"Isabel no está arruinada"

Por otro lado, tanto Carlos Corbacho, como Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez han rechazado que la tonadillera esté arruinada, como se afirma en los medios: "No me lo creo, es imposible. Tiene dinero, pero no podrá usarlo", respondía Pepi Valladares. Además, la examiga de la cantante ha desvelado un episodio inédito de cómo vivió el día de la detención de Isabel Pantoja: "Me encontré un bolso con 250.000 euros y me los guardé cuando registraron la casa".