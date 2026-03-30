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Aunque Begoña Guitiérrez cortase los lazos con Isabel Pantoja tras sentirse traicionada, lo cierto es que con Kiko Rivera continuó teniendo una buena relación con la ahora entrevistada. Y es que la exmanager de la cantante le ayudó a descubrir qué prestamos había firmado la tonadillera con poderes de él.

Esta es una de las razones que lleva a Kiko Rivera a tomar cartas en el asunto y vender Cantora: "Es ahí donde cuando entro yo en el juego". Begoña Gutiérrez destapa todos los detalles de esta operación secreta en su entrevista en 'El precio de...'

Los detalles de la operación secreta de la venta de Cantora

Fue en 2023 cuando Kiko Rivera, durante su cumpleaños y en presencia de sus invitados, le expone su deseo de vender Cantora y que, para ello, "busque urgentemente un comprador". Sin embargo, no apareció hasta junio de 2025 cuando aparece y cuyo perfil revela Begoña en esta primera parte de la entrevista.

Prueba de las negociaciones son los mensajes que la exmanager proporciona al programa. Uno de ellos reciente: "Voy a tener complicado ir. Tengo a la prensa encima con lo de Irene".

Al tratarse de una "operación bancaria complicada" no se firmó hasta el 11 de febrero de 2026 en Marbella. Una operación que analizan los expertos en 'El precio de...'.

Begoña Gutiérrez aconseja a su cliente que "lo primero que tiene que hacer es un exorcismo": "Que se despejen todos esos espíritus que pueda haber ahí y luego va a hacer su vida".

"Espero que Kiko no me niegue, al contrario, que sea agradecido porque le he hecho un favor, les he quitado una deuda grande. Si llega el caso de que me niega o me desdice, tengo pruebas", advierte la exmanager dado que con su ayuda "Kiko ha hecho la maniobra para vender Cantora sin que su madre lo supiera".

Sin embargo, a día de hoy se encuentran en "un impasse" puesto que se han reconciliado y, actualmente, "no está interesado en vender". "Lo que necesita es pensar cómo le va a decir a su madre 'Soy yo el que ha encargado la venta y todo esto viene en parte por mí", señala.

Los motivos de Kiko Rivera para vender Cantora

Begoña ha puesto en el punto de mira el motivo por el que Kiko Rivera decidió en el año 2023 comenzar con la venta de la deuda de Cantora, como copropietario de la finca. Además, el cantante no ha querido que su madre se enterase: "Yo he visto pasarlo muy mal a Kiko y no es por lo que podamos pensar, es por el desamor. Le ha faltado mucho amor y mucha atención por parte de su madre", explicaba.

Según la exmanager de Pantoja, Kiko Rivera habría conseguido 200.000 euros libres de impuestos, aunque este dinero estaría congelado: "Su madre le ha dejado de moroso con su parte de Cantora", reconocía Begoña Gutiérrez.