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Exclusiva | La fotografía del primer encuentro entre Isabel Pantoja y Begoña Gutiérrez

Exclusiva | La fotografía del primer encuentro entre Isabel Pantoja y Begoña Gutiérrez
La fotografía del primer encuentro entre Isabel Pantoja y Begoña Gutiérrez. telecinco.es
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Begoña Gutiérrez, exmánager de Isabel Pantoja, contó ayer en 'El precio de…' que ayudó a Kiko Rivera a descubrir los préstamos que la tonadillera habría firmado utilizando poderes a su nombre.

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Por su parte, Pepe del Real muestra en exclusiva, en 'Vamos a ver', una fotografía del día en que se conocieron Isabel Pantoja y Begoña Gutiérrez. “Ayer Begoña hablaba y tengo una foto exclusiva del 20 de julio de 2019. Aunque habían hablado en varias ocasiones, ese fue el día en el que se conocieron personalmente”, explica.

Pepe del Real: "cuando Begoña empezó a adquirir peso en la vida de Isabel, Agustín terminó apartándola"

El encuentro tuvo lugar en Mediaset, cuando Isabel regresaba de 'Supervivientes'. “Ella no conocía a Begoña en persona y preguntó quién era esa rubia que acompañaba a Luis Rollán”, añade.

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Además, señala que ese mismo día comenzaron a trabajar juntas: “Fue entonces cuando Begoña propuso a Agustín y al responsable de los asuntos televisivos de Isabel colaborar en proyectos musicales. Se asociaron y organizaron el concierto del WiZink Center, pero cuando Begoña empezó a adquirir peso en la vida de Isabel, Agustín terminó apartándola”.

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