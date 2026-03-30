Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 18:26h.

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Gloria Camila ha respondido a las declaraciones de Manuel Cortés en '¡De viernes!', donde el hijo de Raquel Bollo contó que habían tenido una relación intermitente durante los últimos "siete u ocho años" y que la última vez que habían mantenido "relaciones íntimas" fue cuando ella ya era novia del cantante Álvaro García y que Rocío Flores lo sabía todo. La hija de Ortega Cano ha anunciado en 'El tiempo justo' su intención de tomar "medidas legales" y ha arremetido contra el que era su amigo, asegurando que "no es artista" y que se lo ha "demostrado a toda España" al no estar en un estudio, sino dando una entrevista en un plató.

En 'El tiempo justo' también ha escuchado las declaraciones que hizo su sobrina cuando le preguntaron antes del debate de 'Supervivientes 2026' en '¡De viernes!' qué opinaba sobre la entrevista del hermano de Alma Bollo. Tras escucharla, y como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, Gloria Camila ha hecho una petición y se ha mostrado muy tajante: "Por ahí no paso".

¿En qué punto está su relación con Álvaro García?

Gloria también ha aclarado cómo está su relación con el cantante de 'Persona Vitamina' a raíz de que Manuel Cortés contase que habían mantenido relaciones sexuales cuando Gloria y Álvaro ya eran pareja y que él le había tenido que "mentir a la cara" al gaditano, que en una discoteca le preguntó acerca de su vínculo porque se había reconciliado con la colaboradora y quería saber que entre Manuel y ella no había nada.

Su mensaje a Raquel Bollo

Además de responder a Manuel, Gloria Camila ha contestado a la madre de este, Raquel Bollo, a la que le ha enviado un mensaje por la defensa que hizo de él este fin de semana en 'Fiesta'.