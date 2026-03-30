Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
GLORIA CAMILA Y ROCÍO FLORES

Gloria Camila hace una petición tras escuchar las declaraciones de Rocío Flores a raíz de la entrevista de Manuel Cortés: "Por ahí no paso"

Gloria Camila hace una petición tras las declaraciones de Rocío Flores por la entrevista de Manuel Cortés
Gloria Camila escucha a Rocío Flores. Telecinco
Compartir

Gloria Camila ha respondido a las declaraciones de Manuel Cortés en '¡De viernes!', donde el hijo de Raquel Bollo contó que habían tenido una relación intermitente durante los últimos "siete u ocho años" y que la última vez que habían mantenido "relaciones íntimas" fue cuando ella ya era novia del cantante Álvaro García y que Rocío Flores lo sabía todo. La hija de Ortega Cano ha anunciado en 'El tiempo justo' su intención de tomar "medidas legales" y ha arremetido contra el que era su amigo, asegurando que "no es artista" y que se lo ha "demostrado a toda España" al no estar en un estudio, sino dando una entrevista en un plató.

Gloria Camila carga contra Manuel Cortés tras su entrevista en '¡De viernes!'
Gloria Camila carga contra Manuel Cortés tras su entrevista en '¡De viernes!'
PUEDE INTERESARTE

En 'El tiempo justo' también ha escuchado las declaraciones que hizo su sobrina cuando le preguntaron antes del debate de 'Supervivientes 2026' en '¡De viernes!' qué opinaba sobre la entrevista del hermano de Alma Bollo. Tras escucharla, y como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, Gloria Camila ha hecho una petición y se ha mostrado muy tajante: "Por ahí no paso".

Pepe del Real revela qué le ha dicho Rocío Flores tras la entrevista de Manuel Cortés hablando de Gloria Camila
Pepe del Real revela qué le ha dicho Rocío Flores tras la entrevista de Manuel Cortés hablando de Gloria Camila
PUEDE INTERESARTE

¿En qué punto está su relación con Álvaro García?

Gloria Camila revela cómo está su relación con Álvaro García tras las declaraciones de Manuel Cortés
Gloria Camila revela cómo está su relación con Álvaro García tras las declaraciones de Manuel Cortés

Gloria también ha aclarado cómo está su relación con el cantante de 'Persona Vitamina' a raíz de que Manuel Cortés contase que habían mantenido relaciones sexuales cuando Gloria y Álvaro ya eran pareja y que él le había tenido que "mentir a la cara" al gaditano, que en una discoteca le preguntó acerca de su vínculo porque se había reconciliado con la colaboradora y quería saber que entre Manuel y ella no había nada.

Su mensaje a Raquel Bollo

Gloria Camila le manda un mensaje a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés: "Le voy a recordar que mi padre existe"
Gloria Camila le manda un mensaje a Raquel Bollo tras opinar sobre las confesiones de Manuel Cortés: "Le voy a recordar que mi padre existe"

Además de responder a Manuel, Gloria Camila ha contestado a la madre de este, Raquel Bollo, a la que le ha enviado un mensaje por la defensa que hizo de él este fin de semana en 'Fiesta'.

Temas