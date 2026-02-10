Berto González 10 FEB 2026 - 20:30h.

El historial amoroso de Maxi Iglesias: su relación con Stephanie Cayo, un idilio con Ione Astondoa y su actual romance con Susana Abaitua

La vida sentimental de Maxi Iglesias siempre ha despertado un cierto interés en el público. El actor, que forma parte de las nuevas expediciones de 'Universo Calleja', atraviesa un buen momento personal en el que el amor ha vuelto a ocupar su corazón. Analizamos su historial amoroso.

En los últimos tres años, ha mantenido tres relaciones sentimentales que han destacado notablemente y de las que la prensa ha hecho eco: desde su mediático idilio con la actriz peruana Stephanie Cayo, pasando por su relación de casi un año con la empresaria Ione Astondoa, hasta su relación actual con la conocida actriz Susana Abaitua.

El idilio con Stephanie Cayo: un amor de película

Hoy en día, Maxi Iglesias se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales tras la publicación de su primer libro 'Horizonte artificial' donde demuestra su faceta como escritor. El actor, combina sus numerosos compromisos de trabajo con su vida personal, la cual intenta mantener en un segundo plano, sin conceder entrevistas ni hablar de su intimidad con periodistas en alfombras rojas. Sin embargo, poco a poco ha ido desvelando detalles de sus última tres relaciones sentimentales que han marcado un antes y un después en su vida.

La primera relación que marcó un paréntesis en su vida fue con la actriz peruana Stephanie Cayo, y ha sido la relación más pública del actor hasta la fecha. Su historia comenzó durante el rodaje de la película 'Hasta que nos volvamos a encontrar', donde la química traspasó la pantalla y dio paso a una relación que ambos decidieron hacer pública, en parte por la presión de la prensa, porque se trataba de los dos protagonistas principales de la película. El romance fue seguido por los medios de comunicación desde el primer momento.

Las apariciones juntos en público, los mensajes de cariño en redes sociales y la naturalidad con la que hablaban el uno del otro hicieron pensar que se trataba de una relación que se iba consolidando a grandes pasos. Maxi llegó a definir aquella etapa en una entrevista como un periodo de "mucha ilusión", en el que se encontraba especialmente conectado con su pareja. Sin embargo, con el paso de los meses, el trabajo y la distancia acabaron pasando factura.

La ruptura se produjo de forma discreta pero sí la hicieron pública, y no estuvo xenta de rumores sobre posibles segundas oportunidades ya que fueron vistos juntos en varias ocasiones después de romper. Sin embargo, la relación terminó definitivamente.

La relación con Ione Astondoa: estabilidad durante casi un año

Tras su ruptura con Stephanie Cayo, la vida sentimental de Maxi Iglesias dio un giro hacia la discreción. El actor inició una relación con Ione Astondoa, directiva del grupo Astilleros Astondoa, dedicados desde 1916 a la construcción de embarcaciones de lujo siendo el único astillero en España que se dedica a este tipo de construcciones en la actualidad.

Junto a ella, el actor mantuvo un romance de aproximadamente un año, desde agosto de 2024 hasta julio del año pasado. A diferencia de su historia de amor anterior, esta relación se desarrolló lejos de la prensa, aunque con el tiempo fue confirmada por el propio actor.

Maxi Iglesias habló abiertamente de Ione Astondoa en algunas entrevistas, destacando su personalidad, su complicidad y la ilusión que sentía por la relación. Definió aquella etapa como un momento de estabilidad sentimental, después de la ruptura con Stephanie pocos meses antes.

La pareja fue vista en escapadas y paseos, mostrando una complicidad más que evidente y muchos gestos de cariño. Una de las veces fueron vistos paseando por el parque de El Retiro en Madrid, donde todo eran sonrisas, abrazos y besos.

Las cámaras de la revista '¡HOLA!' captaron uno de esos besos e incluso el actor se atrevió a dar algunas declaraciones al respecto: "Me siento en el mejor momento de mi vida. El año pasado perdí a mi abuela y, para mí, ha sido un momento duro. Ha pasado un año ya y todavía la sigo echando de menos. Me siento muy afortunado de tener a mi familia, mis amigos y de haber conocido a alguien que me hace muy feliz", dijo el actor.

Durante esos meses, el actor reconoció sentirse en uno de los mejores momentos de su vida, agradecido por su entorno familiar y por haber encontrado a alguien que le hacía feliz. Sin embargo, pese a la estabilidad que desprendía su relación con Ione Astondoa, el amor terminó justo un año después.

Su relación actual con Susana Abaitua

Maxi Iglesias vuelve a estar ilusionado junto a la actriz Susana Abaitua, con quien habría iniciado un romance tras coincidir en el rodaje de la película 'Nuda propiedad'. Según ha recogido 'Vanitatis', la conexión surgió de manera natural durante el trabajo, algo habitual en el mundo del cine, donde lo profesional y lo personal a veces se entrelazan.

Aunque ambos han intentado mantener su relación en un segundo plano, se conoce que fueron vistos en actitud cariñosa en una discoteca de Madrid, lo que terminó por confirmar los rumores. "Amigos míos le han visto besarse", contó Hoyos asegurando que este encuentro no ha sido el único.

El actor, fiel a su forma de entender la intimidad, no ha querido dar demasiados detalles, pero sí ha dejado claro en declaraciones recientes que su corazón vuelve a estar ocupado. Tanto él como Susana atraviesan un buen momento profesional, lo que les permite vivir esta etapa con calma, dejándose llevar y sin presiones ajenas.