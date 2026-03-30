Patricia Fernández 30 MAR 2026 - 19:08h.

Carolina Sobe habla sobre Ylenia Padilla en el plató de 'El tiempo justo'

Vuelve a ver el programa completo de 'El tiempo justo', en Mediaset Infinity

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Ylenia Padilla reaparecía en '¡De Viernes!' tras casi seis años fuera del foco mediático, la que contaba el motivo por el que decidió apartarse de la televisión y cómo es su vida ahora, algo de lo que se ha pronunciado su amiga, Carolina Sobe, en 'El tiempo justo'.

Carolina Sobe aseguraba que la Ylenia que se vio en la entrevista es la persona en la que se ha convertido ahora, haciendo hincapié en la fe en Dios de la que ella misma hablaba: "Está muy tranquila, las personas que leen y están cerca de Jesús son personas tranquilas". Explicando que tiene claro que "sigue teniendo su esencia" porque es algo que nunca se pierde, está en una versión muy tranquila: "Es un amor de persona".

Carolina Sobre se pronuncia tras la entrevista de Ylenia: "Está muy tranquila"

"El sentido del humor que ha tenido siempre lo sigue teniendo, tiene unos puntos muy buenos, pero cuando lo llevas todo al límite llega un momento que te supera. Ha llorado mucho, ha tenido muchos bajones. Hay veces que se te va de las manos", reflexionaba Carolina tras escuchas las palabras de Ylenia en esta entrevista recordando los malos momentos que atravesó.

Dejando claro que cree que la propia Ylenia "se arrepiente de momentos fuertes que ha pasado", lo que le fue llevando a que se fuera llenando el vaso: "También piensa que habrá hecho cosas que no han estado bien, nadie es perfecto".