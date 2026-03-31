Ana Carrillo 31 MAR 2026 - 18:33h.

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Manuel Cortés contó en '¡De viernes!' que había mantenido relaciones íntimas con Gloria Camila cuando ella ya era novia de Álvaro García y que era una situación que se había repetido en muchas ocasiones en el pasado, como cuando era pareja de Kiko Jiménez, porque llevaban siendo 'amigos especiales' desde hacía ocho años. A la hija de Ortega Cano no le gustó nada que el hijo de Raquel Bollo hiciera estas revelaciones y explicó ayer en 'El tiempo justo' que está planteándose tomar medidas legales.

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Además, afirmó que Manuel Cortés había "demostrado a toda España" que "no es artista" porque había ido a un plató a contar intimidades de su vida sentimental en lugar de estar "en un estudio componiendo canciones" como aseguró que sí que hacía su novio, Álvaro García, estableciendo así una comparación sobre la que Soraya Lázaro, periodista de 'El tiempo justo', le ha preguntado a la hermana de Manuel, Alma Bollo.

En declaraciones a la periodista, la exconcursante de 'Supervivientes 2023' ha comentado que Gloria Camila "no es artista para calificar a nadie" ni para decidir quién sí y quién no lo es. "Los dos [Álvaro y Manuel] son artistas, así que cada uno por su camino y lo que hay que respetar es que cada uno vive su vida como quiere y hace con su vida lo que quiere", ha declarado Alma, que ha defendido el derecho de su hermano a dar entrevistas y que eso no resta un ápice de su profesionalidad como cantante.

Soraya Lázaro también le ha preguntado por la intención de Gloria Camila de tomar medidas legales. Tienes la respuesta de Alma Bollo en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!